Rubén Magnano, gestor de la Generación Dorada, gratis en Mendoza: "El oro olímpico, una consecuencia"

El cerebro detrás de los jugadores de la Generación Dorada.

Más allá del oro en Atenas: la historia de Rubén Magnano, el cerebro de la Generación Dorada

El legado de Rubén Magnano trasciende con creces la inolvidable consagración en Atenas 2004. Aquella gesta olímpica - donde la Argentina dejó en el camino a Grecia en cuartos, venció a Estados Unidos por 89-81 en semifinales y derrotó a Italia 84-69 en el duelo decisivo para colgarse el oro por primera vez - inmortalizó a la denominada Generación Dorada.

Con figuras de la talla de Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Alejandro Montecchia, el estratega fue el cerebro táctico de ese grupo, hito que tiempo después le valió su ingreso al FIBA Hall of Fame.

El camino hacia la gloria internacional comenzó a moldearse años antes. Tras tomar las riendas de la Selección Mayor en 2001, conquistó en esa misma temporada el Sudamericano y el Campeonato FIBA Américas.

Al año siguiente, el ciclo dio el gran golpe en el Mundial de Indianápolis 2002 al quedarse con el subcampeonato, derrotando al combinado estadounidense y marcando un hito histórico al posicionar al país en la cima del básquet mundial.

La historia del DT cordobés se construyó desde las bases: nacido en Villa María en 1954 y graduado como profesor de Educación Física, dio sus primeros pasos en los planteles juveniles antes de asumir la dirección técnica de Atenas de Córdoba en 1990.

La Generación Dorada en su momento más importante.

En el club de barrio General Bustos levantó cuatro trofeos de la Liga Nacional y certámenes continentales, un rodaje que lo llevó luego a conducir a Boca Juniors, Varese de Italia y Cajasol de España, entre otros destinos.

Su trayectoria tampoco se detuvo tras la etapa con el seleccionado patrio. En el plano internacional, Magnano estuvo al frente del combinado de Brasil entre 2010 y 2016 - ganando la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 - y posteriormente asumió la conducción técnica de la selección de Uruguay.

Es una oportunidad única para conocer qué sucedió para lograr la Generación Dorada.

"El oro olímpico, una consecuencia": las claves de la Generación Dorada que expondrá Magnano

La denominación de la disertación, "El oro olímpico, una consecuencia", sintetiza a la perfección la mirada de Rubén Magnano. Lejos de reducir aquella gesta histórica a un simple marcador, el estratega sostiene que el hito dorado fue el producto de un extenso camino basado en el trabajo constante, la preparación, el compromiso colectivo, la templanza para decidir y la fortaleza mental para superar contratiempos.

En esa línea, el propio DT suele remarcar el valor de la planificación y la firmeza para mantener el rumbo fijado, incluso cuando las sensaciones o los marcadores previos no resulten los esperados.

Precisamente, adentrarse en la intimidad y la mentalidad detrás de un plantel ganador será el principal atractivo de este encuentro en suelo mendocino. La jornada representa un espacio de aprendizaje invalorable no solo para entrenadores, deportistas, dirigentes y educadores, sino para todo aquel que busque comprender las claves para transformar un grupo de atletas en un equipo con todas las letras.

Miércoles 9 de septiembre.

19 horas.

Cine Teatro Plaza, Colón 27, Godoy Cruz Cine Teatro Plaza.

Para poder asistir a la charla es necesario inscribirse en el siguiente link: "El oro olímpico, una consecuencia".