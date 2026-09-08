El truco que tenés que probar si tus ventanas tienen filtraciones por lluvia y evitar que entre el agua

La protección del hogar es algo que a todos nos importa y para ello tratamos de evitar problemas que la afecten o arreglar cualquier desperfecto. Es por eso que adaptar nuestra casa es esencial para garantizar el bienestar y prevenir todo tipo de accidentes domésticos.
Uno de los problemas más recurrentes que la afectan es la filtración de agua por las ventanas. Un problema común no tan grave, pero que de igual forma se debe tener en cuenta. En este sentido, te enseñamos un truco para solucionarlo que no falla y algunas consideraciones a tener en cuenta.
El truco secreto para evitar que entre la lluvia por las ventanas de la casa
En esta época, la temporada de lluvias llega y es cuando las construcciones sufren más alteraciones y en caso de no tener los cuidados necesarios, los accidentes pueden pasar. Por eso, para pasar de mejor manera estos meses de lluvia donde el porcentaje de humedad aumenta en las casas, hay algunas recomendaciones que sin duda serán tus mejores aliadas para evitar eventualidades.
Si la lluvia y su filtración por la ventana te sorprenden, un truco que actúa rápido es doblar una toalla pequeña o un trapo seco y colocarlo bien ajustado a lo largo del riel inferior o sobre la rendija por donde entra el agua. Esto frena directamente el empuje directo de la lluvia.
Si el agua entra por debajo de la ventana de aluminio o madera por falta de burletes, dobla una tira larga de papel de aluminio, colócala sobre el borde inferior y cierra la ventana a presión sobre ella. Esto hace que el aluminio se deforme adoptando la forma exacta del hueco y sellando la parte por donde pasa el agua.
Por último, si esto te pasa con las ventanas de tu casa, debes tener en cuenta algunos aspectos:
- Usa selladores de ventanas.
- Instala burletes para sellar posibles rendijas.
- Revisa el estado de las juntas y la silicona.
- Poné desagües para evitar que el agua se acumule en el exterior.
- Aplica láminas impermeables en los vidrios de las ventanas.
En pocas palabras
- Truco para filtraciones: coloca una toalla doblada en el riel inferior de la ventana para frenar la lluvia.
- Solución alternativa: dobla papel de aluminio y ciérralo a presión para sellar huecos por donde entra el agua.
- Recomendaciones adicionales: revisa burletes, juntas, silicona y considera láminas impermeables.