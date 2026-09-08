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¿Vuelve a dirigir?

Tras su traumática salida de River, Coudet es pretendido por un cotizado club

El entrenador Eduardo Coudet podría volver a dirigir tras su salida de River. El Chacho es pretendido por un importante club

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Eduardo Coudet es pretendido por un importante club.

Eduardo Coudet es pretendido por un importante club.

¿El Chacho vuelve a dirigir? El técnico Eduardo Coudet podría volver al ruedo tras su reciente salida de River, donde se despidió del Millonario debido a la eliminación en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. El entrenador es pretendido por el Inter de Porto Alegre, Brasil.

Según dijo ESPN Brasil, el Inter habló con Coudet para que se haga cargo del equipo. De todas formas, el técnico habría rechazado la posibilidad de volver al equipo porque quedan sólo doce partidos en el campeonato local brasileño.

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¿Coudet vuelve a dirigir?

Inter está en el puesto 18 en el Brasileirao, con apenas 25 puntos, y está seriamente comprometido por el descenso. Por ello el DT uruguayo Paulo Pezzolano está en duda y trascendió el nombre del DT argentino de 51 años, quien no hizo una buena campaña en River.

Coudet se fue de River tras la dolorosa eliminación por penales en el Monumental contra Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Leonardo Ponzio reemplazó al Chacho como DT interino y lleva dos triunfos en sus primeros dos partidos frente a Banfield e Independiente Rivadavia.

El 27 de agosto pasado River Plate hizo oficial la desvinculación del club con el Chacho Coudet como entrenador del plantel profesional. El anuncio lo hizo el presidente Millonario, Stefano Di Carlo.

Coudet ya fue entrenador del Inter de Brasil.

Coudet ya fue entrenador del Inter de Brasil.

"Simplemente la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol, y a veces las cosas salen así,. Así que bueno, (queda) desear lo mejor y darle un punto final a esto, muchas gracias", dijo Coudet tras su salida de River.

Coudet ya dirigió al Inter de Brasil

Así, Coudet habría descartado regresar a Inter, equipo que ya dirigió en dos etapas (en 2020 y 2023-24), por lo que Pezzolano seguirá al frente del conjunto gaúcho.

Coudet dirigió 109 partidos en el conjunto gaúcho, de los cuales obtuvo 54 victorias, 28 empates y 27 caídas.

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