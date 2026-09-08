Tras su traumática salida de River, Coudet es pretendido por un cotizado club

Coudet se fue de River tras la dolorosa eliminación por penales en el Monumental contra Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Leonardo Ponzio reemplazó al Chacho como DT interino y lleva dos triunfos en sus primeros dos partidos frente a Banfield e Independiente Rivadavia.

El 27 de agosto pasado River Plate hizo oficial la desvinculación del club con el Chacho Coudet como entrenador del plantel profesional. El anuncio lo hizo el presidente Millonario, Stefano Di Carlo.

Coudet ya fue entrenador del Inter de Brasil.

"Simplemente la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol, y a veces las cosas salen así,. Así que bueno, (queda) desear lo mejor y darle un punto final a esto, muchas gracias", dijo Coudet tras su salida de River.

Coudet ya dirigió al Inter de Brasil

Así, Coudet habría descartado regresar a Inter, equipo que ya dirigió en dos etapas (en 2020 y 2023-24), por lo que Pezzolano seguirá al frente del conjunto gaúcho.

Coudet dirigió 109 partidos en el conjunto gaúcho, de los cuales obtuvo 54 victorias, 28 empates y 27 caídas.