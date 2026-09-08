Cómo cortar una botella de vidrio para hacer vasos: 3 pasos en tres minutos

El vidrio es un material especialmente apto para la reutilización porque puede conservar sus propiedades y, cuando se recicla correctamente, puede volver a utilizarse para fabricar nuevos envases. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluye al vidrio entre los materiales que pueden reciclarse y destaca que su reciclaje permite recuperar el material para nuevos productos.

¿Cómo cortar una botella de vidrio?

Según el portal Viviendo y Aprendiendo:

Primero hay que determinar la altura que tendrá el vaso . Una vez elegido el punto, se coloca un cordel alrededor de la botella siguiendo una línea recta.

. Una vez elegido el punto, se coloca un cordel alrededor de la botella siguiendo una línea recta. El hilo debe quedar bien enrollado y lo más apretado posible alrededor del vidrio . La idea es que marque de manera uniforme toda la zona donde se realizará el corte.

. La idea es que marque de manera uniforme toda la zona donde se realizará el corte. El siguiente paso consiste en aplicar alcohol etílico de 96° sobre el cordel. El líquido debe quedar concentrado en esa zona.

Con el alcohol aplicado, se prende fuego al cordel y se espera hasta que se consuma. La llama calienta el vidrio siguiendo la línea marcada.

siguiendo la línea marcada. Cuando el hilo se haya consumido, la botella se introduce en un recipiente con hielo. El cambio repentino de temperatura provoca un choque térmico que hace que el vidrio se separe por la zona que fue calentada.

Una vez que las dos partes se hayan separado, se retiran el cordel y los restos que puedan haber quedado alrededor del corte. La parte inferior de la botella será la que se utilice como vaso.

será la que se utilice como vaso. El proceso no termina cuando la botella se separa. El borde del vaso debe ser lijado y pulido hasta eliminar cualquier zona filosa. También hay que revisar que el vidrio no presente grietas, astillas o pequeñas fracturas.

El mayor riesgo no está solamente en separar la botella, sino en el acabado del borde. Un corte aparentemente limpio puede dejar pequeñas irregularidades que pueden provocar lesiones.

Por eso, los especialistas en trabajo con vidrio recomiendan utilizar protección para los ojos y las manos durante el proceso y trabajar sobre una superficie estable. También es importante evitar someter la botella a cambios extremos de temperatura de manera improvisada, ya que el vidrio puede quebrarse de forma repentina.