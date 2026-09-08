Bombazo: Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar otro club

El astro Lionel Messi es noticia nuevamente. Es que el astro llegó a un principio de acuerdo para comprar otro club. Después de retirarse de la Selección argentina de fútbol, el delantero del Inter Miami cumple con sus labores de empresario.
Lionel Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar otro club. Después de retirarse de la Selección argentina, el delantero del Inter Miami cumple con sus labores de empresario
El astro Lionel Messi es noticia nuevamente. Es que el astro llegó a un principio de acuerdo para comprar otro club. Después de retirarse de la Selección argentina de fútbol, el delantero del Inter Miami cumple con sus labores de empresario.
Messi, que ya es dueño del Unión Esportiva Cornellá de la tercera categoría española, el Deportivo LSM de Uruguay y el Leones FC de Rosario -que maneja su familia-, se quedaría con el 100% de las acciones del elenco de la segunda división, el Eldense, equipo con sede en Elda, en la provincia de Alicante.
Así sería la primera vez que el argentino se convierte en propietario de un club profesional en España y la quinta institución en la que tendrá participación accionaria.
El principio de acuerdo al que llegó Leo todavía no equivale al cierre definitivo de la operación. La adquisición deberá atravesar los trámites legales y contractuales pendientes, además de obtener la autorización correspondiente del organismo deportivo español.
Eldense ascendió en la última temporada tras haber conseguido el primer lugar en el grupo B de la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.
De todas maneras, no comenzó de la mejor manera su participación en la segunda división, ya que en el debut perdió con Almería por 3 a 0, luego igualó con Cádiz 2 a 2 y, posteriormente, cayó por 1 a 0 ante Leganés.
Además el Eldense el pasado sábado empató con Mallorca por 0 a 0, resultado que llevó al despido de su entrenador, Claudio Barragán.
Por el momento el club que comprará Leo no la pasa bien en la segunda división de España.
Además, Lionel Messi y Lautaro Martínez forman parte de la lista de candidatos para la nueva edición del Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega France Football, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres.