Bombazo: Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar otro club

El principio de acuerdo al que llegó Leo todavía no equivale al cierre definitivo de la operación. La adquisición deberá atravesar los trámites legales y contractuales pendientes, además de obtener la autorización correspondiente del organismo deportivo español.

Cuál es la situación del Eldense, el club que comprará Messi

Eldense ascendió en la última temporada tras haber conseguido el primer lugar en el grupo B de la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

De todas maneras, no comenzó de la mejor manera su participación en la segunda división, ya que en el debut perdió con Almería por 3 a 0, luego igualó con Cádiz 2 a 2 y, posteriormente, cayó por 1 a 0 ante Leganés.

Messi se retiró de la Selección argentina.

Además el Eldense el pasado sábado empató con Mallorca por 0 a 0, resultado que llevó al despido de su entrenador, Claudio Barragán.

Por el momento el club que comprará Leo no la pasa bien en la segunda división de España.

Además, Lionel Messi y Lautaro Martínez forman parte de la lista de candidatos para la nueva edición del Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega France Football, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres.