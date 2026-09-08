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Copa Sudamericana

Boca empata con San Pablo en La Bombonera por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca recibe a San Pablo de Brasil, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leandro Paredes volverá a ser titular en Boca.

Leandro Paredes volverá a ser titular en Boca.

Boca empata 0 a 0 con San Pablo de Brasil, en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Además, el hincha de Boca respira tranquilo: Leandro Paredes volverá a ser titular luego de sufrir una molestia muscular.

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