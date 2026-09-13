Este domingo Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín y FADEP, los tres representantes mendocinos, será protagonistas por la 8va fecha del Torneo Federal A, en distintas fases del certamen. El Globo será visitante en la Zona Campeonato, el equipo de Russell y el Albirrojo jugarán como locales en la Reválida.
Huracán Las Heras, San Martín y FADEP tendrán un domingo movido por la 8va fecha del Torneo Federal A
Huracán Las Heras visita a Kimberley de Mar del Plata en la Fase Campeonato. San Martín será local ante Círculo Deportivo Otamendi, y FADEP con Deportivo Rincón
A dos fechas del final se viene la etapa de definición con los tres equipos mendocinos.
Huracán Las Heras jugará en Mar del Plata
Huracán Las Heras ya eliminado en la etapa Campeonato, jugará desde las 15 como visitante ante Kimberley, de Mar del Plata. En el segundo partido de Aldo Bolado, como entrenador interino que tuvo su estreno como local, en la derrota por 2 a 1, ante Argentino de Monte Maíz.
El Globo solamente ha sumado tres puntos y se ubica penúltimo, en seis partidos disputados. Sumó un triunfo y sufrió cinco derrotas.
Atlético Club San Martín defiende la punta ante Círculo Deportivo Otamendi
Atlético Club San Martín jugará como local frente a Círculo Deportivo Otamendi, desde las 16. El encuentro tendrá el arbitraje de Fernando Rekers, de Córdoba.
El Chacarero acumula 12 puntos y es el puntero del grupo; viene de empatar como visitante ante Guillermo Brown, en Puerto Madryn. El equipo de Alejandro Abaurre en 7 partidos disputados cosechó 3 triunfos y tres empates y una derrota.
FADEP buscará volver al triunfo como local
FADEP, jugará desde las 11.30 como local ante Deportivo Rincón, . El encuentro tendrá el arbitraje de José Díaz, de Villa Mercedes.
El equipo de Russell, viene de igualar 1 a 1 como local a Germinal de Rawson. El conjunto dirigido por Diego Pozo tiene 11 puntos y está dentro de los 5 equipos que clasifican a la siguiente fase.
Se ubica a un punto del Atlético Club San Martín y Deportivo Rincón que están en el primer lugar con 12 unidades.
En pocas palabras
- Los tres equipos mendocinos: Huracán Las Heras, San Martín y FADEP, afrontan la 8va fecha del Torneo Federal A.
- Definición del torneo: Huracán Las Heras jugará en la Zona Campeonato, mientras San Martín y FADEP disputarán la Reválida.
- Posiciones actuales: San Martín lidera su grupo con 12 puntos, seguido de cerca por FADEP con 11 unidades.