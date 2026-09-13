Huracán Las Heras, San Martín y FADEP tendrán un domingo movido por la 8va fecha del Torneo Federal A

El Globo solamente ha sumado tres puntos y se ubica penúltimo, en seis partidos disputados. Sumó un triunfo y sufrió cinco derrotas.

Atlético Club San Martín defiende la punta ante Círculo Deportivo Otamendi

Atlético Club San Martín jugará como local frente a Círculo Deportivo Otamendi, desde las 16. El encuentro tendrá el arbitraje de Fernando Rekers, de Córdoba.

El Chacarero acumula 12 puntos y es el puntero del grupo; viene de empatar como visitante ante Guillermo Brown, en Puerto Madryn. El equipo de Alejandro Abaurre en 7 partidos disputados cosechó 3 triunfos y tres empates y una derrota.

Diego Pozo conduce a FADEP.

FADEP buscará volver al triunfo como local

FADEP, jugará desde las 11.30 como local ante Deportivo Rincón, . El encuentro tendrá el arbitraje de José Díaz, de Villa Mercedes.

El equipo de Russell, viene de igualar 1 a 1 como local a Germinal de Rawson. El conjunto dirigido por Diego Pozo tiene 11 puntos y está dentro de los 5 equipos que clasifican a la siguiente fase.

Se ubica a un punto del Atlético Club San Martín y Deportivo Rincón que están en el primer lugar con 12 unidades.