Un hombre fue encontrado muerto este viernes debajo de un árbol, en la vía pública del barrio Virgen del Rosario, en Las Heras. El cuerpo estaba cubierto con una frazada y, de acuerdo con las primeras informaciones policiales, llevaba varios días en ese lugar.
Encontraron muerto a un hombre en Las Heras y la Policía investiga las causas
Estaba cubierto con una frazada y podría tratarse de una persona en situación de calle que llevaba varios días en el lugar. Aparentemente no hubo violencia
El hallazgo se produjo durante la tarde, detrás de la cancha de Huracán Las Heras, luego de que un hombre llamara a la línea de emergencias 911 para advertir que había visto a una persona inmóvil debajo de un pimiento.
Estaba debajo de un árbol y en estado de descomposición
El llamado ingresó alrededor de las 14.37 y alertaba sobre un hombre que permanecía debajo del árbol y que no reaccionaba. El testigo señaló además que tenía moscas alrededor de la boca y la nariz.
Personal de la Comisaría 36ª se desplazó hasta el sitio señalado y constató que el hombre no presentaba signos vitales.
Según la información policial, se trataría de una persona en situación de calle que se encontraba bajo el pimiento, cubierta con una frazada. Los efectivos estimaron que podría haber permanecido allí durante más de una semana por el estado del cuerpo.
Investigan las circunstancias de la muerte
Por el momento no trascendieron datos sobre la identidad del fallecido ni se informó oficialmente cuál fue la causa de muerte.
Aparentemente no tenía signos de violencia. Una de las hipótesis es que haya fallecido sin asistencia médica.
La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias en las que murió el hombre y establecer si llevaba varios días allí sin recibir asistencia. El cuerpo fue hallado en plena vía pública, en una zona ubicada detrás del estadio de Huracán Las Heras.
En pocas palabras
- Hallazgo de cuerpo: encontraron un hombre muerto debajo de un árbol en Las Heras, Mendoza.
- Posible situación de calle: se presume que la víctima era una persona en situación de calle, con varios días sin vida.
- Investigación en curso: se investigan las circunstancias de la muerte, sin signos de violencia aparentes.