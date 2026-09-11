Encontraron muerto a un hombre en Las Heras y la Policía investiga las causas

Personal de la Comisaría 36ª se desplazó hasta el sitio señalado y constató que el hombre no presentaba signos vitales.

Según la información policial, se trataría de una persona en situación de calle que se encontraba bajo el pimiento, cubierta con una frazada. Los efectivos estimaron que podría haber permanecido allí durante más de una semana por el estado del cuerpo.

Investigan las circunstancias de la muerte

Por el momento no trascendieron datos sobre la identidad del fallecido ni se informó oficialmente cuál fue la causa de muerte.

Aparentemente no tenía signos de violencia. Una de las hipótesis es que haya fallecido sin asistencia médica.

La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias en las que murió el hombre y establecer si llevaba varios días allí sin recibir asistencia. El cuerpo fue hallado en plena vía pública, en una zona ubicada detrás del estadio de Huracán Las Heras.