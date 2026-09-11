Acusaron a un profesor de danzas clásicas de haber abusado de una alumna de 12 años

Según relató la primera víctima, F.G. le pidió que avisara a sus padres que la retiraran media hora más tarde del salón ubicado en Constitución al 300 porque se quedaría más tiempo ensayando. La niña hizo lo que le había pedido su profesor.

Al llegar a su casa, la madre de la pequeña notó que tenía los ojos vidriosos y que temblaba. Le preguntó si había tenido algún problema y ella le respondió que el profesor había abusado de ella. Relató que, aprovechando que ambos se habían quedado solos en el salón, le sacó la ropa y abusó de ella.

Por orden de Reinoso Cuello, el docente fue aprehendido. Luego, el profesor fue acusado de abuso sexual agravado por ser una persona encargada de la educación de la víctima.

En una audiencia el auxiliar Guillermo Giordano, con el apoyo del querellante José María Molina, logró que le dictaran la prisión preventiva por 36 días.

Al tomar estado público el caso, dos personas se presentaron ante el Ministerio Público para declarar como testigos y señalar que sus hijas, que concurrían a la misma academia y tenían al imputado como profesor, podrían haber sido víctimas de abuso.

La fiscal decidió entonces profundizar la investigación en su contra. No se conocieron más detalles de las exposiciones que hicieron las testigos, pero se presume que los hechos denunciados tendrían características similares a los relatados por la primera víctima.

Por otra parte, la Policía realizó allanamientos en el lugar donde se habrían concretado los ataques. Según confirmaron fuentes judiciales, los policías secuestraron elementos que podrían complicar la situación procesal del docente de danza. Trascendió además que se habrían encontrado restos biológicos que serán sometidos a una pericia genética.

La fiscal también consiguió adelantar una pericia clave: la entrevista de la víctima en Cámara Gesell para que relate lo que habría sucedido en la academia de baile.

“El hecho que desde el primer día nos propusimos demostrar y que, gracias a Dios, esta niña tuvo el valor y la fortaleza de revelar, encuentra hoy un respaldo contundente en los resultados científicos”, sostuvo Molina, representante legal de la familia de la pequeña.

“La gravedad de un caso de esta naturaleza no puede medirse únicamente por el resultado de la conducta investigada, sino también por la modalidad en que habría sido cometida, por la edad y absoluta vulnerabilidad de la víctima y, especialmente, por el rol que ocupaba quien se encontraba frente a ella”, indicó el profesional.

“Estamos ante una conducta que revela una perversión que resulta particularmente aberrante cuando proviene de quien debía ejercer un rol de enseñanza, protección y cuidado”, concluyó Molina.

Fuente: lagaceta.com.ar