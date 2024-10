El profesor denunciado por corrupción de menores con literatura sigue bajo investigación

Colegio Corazón de María (1).jpg Fachada del colegio religioso de gestión privada Corazón de María, ubicado en la Quinta Sección de Ciudad.

En tanto, el profesor de grado denunciado todavía tiene fueros sindicales al ser delegado gremial de SADOP Mendoza (Sindicato Argentino de Docentes Privados) y se encuentra en "estado de shock" con tratamiento psiquiátrico tras la "difamación" que siente al hacerse público su caso y viralizarse en los medios de todo el país.

Fuentes extraoficiales confiaron a Diario UNO que el docente se dio por despedido y no volverá a dictar clases en el colegio Corazón de María tras casi una década trabajando allí. Su situación laboral debería resolverse a la brevedad ya que se cumplió el plazo de 20 días de suspensión.

Al profesor se lo investiga por el delito de corrupción de menores

Al darse por despedido, el colegio ya no insistirá con el desafuero gremial del profesor e Literatura y el caso quedará en manos judiciales sin instancia administrativa. Tampoco hubo un encuentro entre las partes, desde el primer momento la comisión directiva del colegio Corazón de María apartó de sus funciones al docente sin mediar un acercamiento entre las partes para escuchar su versión.

La controversia se dio en principio porque el profesor le dio a leer a su curso del último año del nivel secundario un bestseller argentino de fama internacional que a través de personajes adolescentes habla sobre el femicidio, la orfandad y la violencia de género, entre otras problemáticas sociales que acostumbra a tratar la autora de "Cometierra", la porteña Dolores Reyes, que también es docente.

No obstante, a medida que la causa mediática avanzaba, los padres de unos 15 alumnos del curso aclararon que el problema no radicó únicamente en este libro, sino en que el docente "de manera sistemática, les dio 10 textos con contenidos inapropiados".

Dolores Reyes.jpg La autora Dolores Reyes ha visitado escuelas secundarias del país con su libro "Cometierra" por el que el profesor mendocino fue denunciado.

El delito por corrupción de menores que se investiga contra el profesor de grado universitario, en el marco jurídico ocurre cuando una persona mayor pervierte o seduce a otras menores de 18 años. "Estos actos alteran, de manera concreta, el desarrollo sexual normal de un niño, independientemente de si la víctima otorga su consentimiento o no", según explicita en su sitio web el Ministerio de Justicia de la Nación.

La denuncia penal se sustenta en que el docente les hacía leer fuera de programa, como textos sugeridos de su materia de Lengua y Literatura, los siguientes libros: "Merca" del autor Loyds, "Rabia" de Sergio Bizzio, "Kentukis" de Samanta Schweblin, "Chicas Muertas" de Selva Almada, "Catedrales" de Claudia Piñeiro, "El Bar del Infierno" de Alejandro Dolina, "El año del desierto" de Pedro Mairal, "Cicatrices" de Juan José Saer, "Ciencias Morales" de Martín Kohan y "Cometierra" de Dolores Reyes.

Para SADOP "no existen los libros prohibidos"

Desde SADOP cuestionaron la acusación de los padres y del colegio, sobre todo su exposición mediática, y tildaron de "persecución ideológica" el caso contra el profesor de grado universitario.

La secretaria general de SADOP, María Luisa Nasif, había considerado que "es algo menor esto que se está tratando; además no es un solo libro el que el padre o los padres cuestionan, son varios, entonces me parece que es otro el cuestionamiento".

Para Nasif lo que ocurrió en el colegio Corazón de María "no es una cacería de brujas a ver qué libro está permitido y qué libro no, porque no existen los libros prohibidos", advirtió. Y aseveró: "Esto es una persecución ideológica".

Libros.jpg Las denuncias de padres de estudiantes de 5° año de la Secundaria del colegio Corazón de María involucran a una decena de libros con contenido sexual que el profesor les dio a leer a sus alumnos.

En este sentido, criticó que el colegio o los padres de los alumnos y las alumnas no tuvieran un acercamiento, una instancia de diálogo con el docente y directamente se lo haya acusado sin lugar a escuchar su versión.

"El padre o los padres tienen derecho a proteger a sus hijos y decirles que no lean este libro, podrían haber ido a la escuela y haber charlado con el profesor y hasta el profesor puede retirar el libro, como se hace en muchas ocasiones", opinó María Luisa Nasif. Pero lamentó que "en vez propiciar ese diálogo se ha hecho un revuelo mediático tan grande que parece que estuviéramos en la época de la Inquisición".

Un libro que invita a hablar de la ESI en las escuelas

Por otro lado, desde el gremio docente SADOP analizaron que la novela de Dolores Reyes, una ficción literaria que pronto llegará a plataformas digitales en formato de serie, es una herramienta educativa más para hablar sobre la Educación Sexual Integral (Ley ESI).

"La ley ESI se debe trabajar en las escuelas en forma transversal a todas las materias, y no es una ocurrencia de los docentes, es ley", aportó María Luisa Nasif, secretaria local del sindicato de docentes privados de la Argentina. Y sostuvo que "esta es una de las razones por las que se tratan temas sexuales en las materias en los colegios".

Entonces Nasif concluyó que "por donde lo veas hay fundamentos para tratar estos temas desde un punto de vista literario y no chabacano como las canciones de reggaetón que cantan todos los niños y que hablan de sexo explícito con violencia, con cosificación de la mujer, y ahí no pasa nada; hay un nivel de hipocresía muy importante".

educación sexual.jpg Los libros con contenidos sexuales pueden ser herramientas educativas para hablar sobre la Educación Sexual Integral (Ley ESI).

Así también lo han manifestado otros organismos educativos en el país, como el sindicato docente de Buenos Aires Suteba cuando el año pasado la obra de Reyes había sido cuestionada en una escuela de la localidad de San Pedro. Para Suteba en ese entonces "Cometierra" permitía "trabajar transversalmente la Educación Sexual Integral, abordando problemáticas de nuestros/as jóvenes y de la propia realidad social argentina desde una política de cuidado: el consumo de alcohol, las relaciones sexo-afectivas, la violencia de género y los vínculos familiares".

Cometierra recomendado.jpeg Un documento del Ministerio de Educación de la Nación publicado en 2020 incorpora a "Cometierra" entre las lecturas recomendadas para las escuelas de nivel secundario.

Desde su publicación en 2019, el libro había generado repudio también en padres de estudiantes de 2° año de un colegio privado de Neuquén y en una escuela pública de Necochea. Además, un documento del Ministerio de Educación de la Nación publicado en 2020 incorpora a "Cometierra" entre las lecturas recomendadas para las escuelas de nivel secundario por parte de la Comisión Asesora Nacional.

Los sugestivos posteos de la autora del libro "Cometierra"

Hasta ahora, la escritora Dolores Reyes no ha respondido las consultas de Diario UNO, pero a través de algunos posteos que ha compartido en sus historias en redes se infiere su postura al respecto de la polémica en Mendoza.

La autora compartió un posteo que remite a la librería mendocina Ludditas promocionando -a modo marketinero, quizás, aprovechando la circunstancia- su nueva sección de libros con contenido sexual. La publicación de la casa de libros ubicada sobre calle San Juan de Ciudad dice: "VENÍ A CONOCER LA NUEVA SECCIÓN DE LIBROS PORN8GR4F1COS A LUDDITAS. Consultá el catálogo en los medios locales y enterate las novedades que van llegando".

Historias de Dolores Reyes.jpg Algunas de las historias que compartió en su cuenta en Instagram la autora del libro "Cometierra", Dolores Reyes.

Así también, Reyes se sumó a un dibujo de la artista Lluvia Celeste Geretto que hacía referencia al poder de la educación para combatir la represión en todas sus formas, en este caso aludía al ingreso de la policía en una asamblea de estudiantes santacruceños que dirimían una nueva toma en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral tras el veto del presidente Milei al presupuesto universitario.

Y comentó una reflexión crítica que sobre el caso de Mendoza hizo en su cuenta en Facebook el escritor local Julio Rudman. La escritora puso: "Qué bronca y qué tristeza por el docente!".

