Apartaron a un profesor de Literatura de un colegio privado por hacer leer un libro con contenido sexual

Portada del libro Cometierra.jpg Portada del libro "Cometierra", de Dolores Reyes, por el que un profesor de Literatura fue apartado del colegio Corazón de María.

La novela de Dolores Reyes no forma parte del programa curricular de la materia Literatura en esa escuela de gestión privada. Así como otros textos literarios que el docente habría dado a sus estudiantes del último año de la Secundaria para leer en casa.

Así lo confirmaron autoridades del colegio Corazón de María fundado en 1964 como jardín de infantes y Primaria y que desde 1989 cuenta con el nivel secundario.

Al profesor se lo apartó y no hubo contacto para que dé su versión

El colegio reveló que apenas la comisión directiva recibió las quejas y denuncias de los padres de esos alumnos, apartó del cargo al docente de Literatura y hasta el momento no han tenido un acercamiento a él para que dé su versión de los hechos. Lleva cerca de 10 años de antigüedad dictando clases en diferentes cursos de ese establecimiento educativo.

"Por la gravedad de las denuncias, inmediatamente la comisión directiva del colegio produjo la separación del profesor preventivamente hasta la decisión definitiva, pero no ha habido instancias de acercamiento ni nada (con el docente)", declaró a Diario UNO Gonzalo Segovia, el apoderado de la institución ubicada sobre calle Coronel Rodríguez de Ciudad.

En cuanto al funcionamiento institucional, Segovia aclaró que el colegio pertenece a una asociación civil de padres que conforman su comisión directiva. Mientras que desde la DGE afirmaron que al tratarse de un colegio privado no tienen injerencia en este tipo de casos, "sólo hacemos un acompañamiento desde la Supervisión para estar al tanto de la situación".

Fachada del colegio Corazón de María.jpg Fachada y portón de ingreso al colegio Corazón de María ubicado en calle Coronel Rodríguez al 800 de Ciudad. Foto: Gentileza Colegio Corazón de María

Esta intervención de la Dirección General de Escuelas no significa tampoco -aclararon- que pueda generarse un sumario al docente y que el docente denunciado "hasta el momento" no tiene ningún otro reclamo, queja o denuncia de otro colegio en el que ejerce la docencia.

Desde el colegio Corazón de María remarcaron que en total, "por denuncias o quejas a través del correo electrónico, algunos incluso hicieron presentaciones judiciales, son entre 15 y 20" padres de estudiantes quienes expresaron su disconformidad y su preocupación por el tema.

Un bestseller con antecedentes negativos en otras escuelas

Todo surgió a partir de la lectura de "Cometierra", la primera novela de Dolores Reyes, docente, feminista y madre de 7 hijos. La obra habla del feminicidio, la orfandad y la trata de personas, está protagonizada por una adolescente y fue publicada en 2019. Pronto se convirtió en bestseller y fue traducida a 12 idiomas. Además, el director de cine Daniel Burman estrenará en breve una serie en streaming basada en este libro.

El de Mendoza sería el tercer altercado educativo que protagoniza este libro, ya que en los dos últimos años una escuela de Neuquén y en otra de Buenos Aires también recibieron quejas de padres por considerar este texto literario como una "lectura inapropiada" para sus hijos adolescentes. No obstante, la autora de "Cometierra" ha asistido en varias oportunidades a escuelas secundarias para debatir con los estudiantes sobre su novela.

Llamó la atención porque evidentemente el tono de la literatura que daba a los alumnos les generó incomodidad, que es lo que expresaron, la incomodidad por tener incluso que repetir fragmentos y expresarle al profesor lo que habían sentido y cuáles eran sus impresiones sobre los textos. Llamó la atención porque evidentemente el tono de la literatura que daba a los alumnos les generó incomodidad, que es lo que expresaron, la incomodidad por tener incluso que repetir fragmentos y expresarle al profesor lo que habían sentido y cuáles eran sus impresiones sobre los textos.

"Cometierra" está fuera del programa que debía seguir el profesor de Literatura en el colegio Corazón de María y no está incluido entre los libros sugeridos de la DGE. "Es decir, se dio en clases sin conocimiento de las autoridades del colegio, el profesor les daba cierta literatura con contenido sexual o incluso consumo de sustancias, lo que provocó los reclamos y las denuncias por parte de alumnos", explicó Gonzalo Segovia, apoderado de la institución.

alumnos-en-campus-uncuyo-1_1000_1100.jpg Alumnos del último año de Secundaria de un colegio mendocino denunciaron por "acoso" a un profesor que, según ellos, les evaluaba sobre lo que sentían al leer un libro con contenido sexual. Foto: Archivo

Segovia agregó que "es la primera vez" que ocurre algo así en el colegio, que "no teníamos antecedentes semejantes de este profesor que lleva casi 10 años de antigüedad en la institución" y que se trata de "un profesor conocido y respetado en la institución".

El apoderado de la escuela remarcó: "No fue simplemente una lectura en una clase de literatura, eran evaluados". Y sobre cómo continúan las clases de Literatura en 5° año dijo: "En este momento se está tratando de cubrir con reemplazos la materia y se está trabajando también con los alumnos, acompañándolos en esta situación por la que han atravesado".

El contenido de sexo explícito que tiene el libro

El libro "Cometierra" de Dolores Reyes cuenta la historia de dos hermanos adolescentes, tomando a la chica como protagonista, quien tiene capacidades psíquicas para establecer contacto con los muertos. Y contiene escenas de sexo explícito además de abordar el consumo problemático de alcohol y drogas ilegales, la violencia de género, las relaciones familiares y las relaciones amorosas.

En uno de sus capítulos, describe: "Sacó su pija por encima del bóxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Le bajé el bóxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios mientras la pija jugaba en mi boca y se iba hundiendo. Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él. Me agarró la cabeza con las dos manos. Mantuvo un rato la presión, hasta que en un movimiento sacó su pija de mi boca y sus manos buscaron mi cadera. Me llevó hacia él. Yo me tendí y abrí las piernas".

Y en otro fragmento narra: "Ezequiel besó mis tetas, que son del tamaño de un puño cerrado. Después, sin apartar su boca de mi pecho, bajó una de las manos hasta mi concha. Me acarició. Sentí sus dedos hirviendo. Me fui mojando. Él siguió un poco más, después llevó la mano de nuevo a mis caderas".

Por estos y otros pasajes más es que padres de alumnos de 5° año del colegio Corazón de María alertaron a las autoridades educativas y hasta radicaron una denuncia penal contra el profesor de Literatura que dio ese libro para analizar en clase.

