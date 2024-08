El director de secundaria reveló la clave para que 15.000 alumnos mendocinos aprueben las materias previas

Dictado. La profesora lee el texto y los alumnos escuchan y escriben atentos. El "Mejor en mi Escuela" es un plan que incluye un cursado intensivo de cuatro semanas antes de rendir. El alumno que adeuda materias de años anteriores debe cursar a contraturno de su horario

Qué sucedía antes del "Mejor en mi Escuela"

Según explicó Moreno, estos cambios son acordes a una nueva mirada de la Educación Media, que toma al aprendizaje más como un trayecto o como un proceso que con un suceso, con una sola instancia de evaluación.

Hasta 2022, cuando el plan "Mejor en mi Escuela" comenzó a probarse en el sistema escolar, los chicos que debían materias tenían que inscribirse en las mesas de examen y presentarse a rendir en la fecha indicada. Eso era todo.

Pero Moreno explicó que el nivel de fracaso era muy alto: cerca del 65% de los estudiantes que debían materias no se presentaban a rendir o desaprobaban. Solo un 35% aprobaba las asignaturas pendientes.

El plan se fue gestando por esta problemática y los resultados comenzaron rápidamente a repuntar. Después del año de prueba, en 2023 quedó instalado definitivamente como parte del sistema.

Cómo se trabaja para que los chicos aprueben las materias

Moreno explicó que, básicamente, el plan "Mejor en mi Escuela" tiene tres instancias de inscripción en el año: abril, agosto y noviembre. Estos meses se han elegido para que no coincidan con otro tipo de situaciones, como los exámenes de marzo, las vacaciones de invierno y el periodo de intensificación de saberes, que es para los estudiantes que tienen bajo rendimiento escolar.

El alumno o alumna se anota en el "Mejor en mi Escuela", y realiza un cursado intensivo durante cuatro semanas, a contraturno de su horario escolar normal.

Moreno explicó que para esto la escuela tiene una carga horaria especial, entonces contrata profesores para que se dediquen específicamente a estos alumnos con asignaturas pendientes. En este sentido, el funcionario explicó que el proceso es muy importante y que los estudiantes tienen que tener como principal consigna no faltar a las clases.

Una nueva mirada de la secundaria

Los bajos números de retención que el sistema escolar tenía en la secundaria -no solo en Mendoza, sino el todo el país- provocó que las autoridades escolares comenzaran a pensar cómo abordar la problemática.

Se cambió la estructuración de las materias: ya no hay trimestres, ni cuatrimestres. Actualmente los procesos son anuales: el año comienza el 1 de marzo y termina el 28 de febrero. y lo que el chico o chica debe hacer es superar los obstáculos que pueda tener durante ese año y lo hace en las instancias de refuerzo de saberes.

Si no logra aprobar, debe continuar yendo a la escuela en diciembre y empezar de nuevo en febrero.

Si así y todo no aprueba, tiene una instancia más en el mes de marzo para sacar las materias adelante y no repetir. Esto apunta a los alumnos que se llevan entre 3 y 5 materias. En este periodo, Moreno manifestó que también del 90% el porcentaje de alumnos que aprueban y no repiten.