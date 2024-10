El Colegio Corazón de María pidió el desafuero del profesor de Literatura apartado de su cargo

el-profesor-da-clases-en-el-colegio-corazon-de-maria-de-la-capital-mendocina-foto-google-maps-SHKORCVZTBBJ5LLYTR4JD464JI.avif El profesor de literatura, Javier Verón, daba clases en el Colegio Corazón de María, una escuela católica y privada.

Tras la lectura, los alumnos manifestaron sentirse incómodos por el libro y los padres denunciaron la situación a las autoridades del colegio. En respuesta, la institución tomó la decisión de separar al profesor de su cargo y sacaron un comunicado: "El docente ha sido suspendido de manera provisional, prohibiéndosele el ingreso al establecimiento y cualquier tipo de contacto con los estudiantes, ya sea por medios físicos o electrónicos".

► TE PUEDE INTERESAR: Alumnos de la UNCuyo anunciaron otra toma del Rectorado y movilización este miércoles y jueves

"Esta medida es la más grave que puede tomar la institución, dada la calidad de delegado sindical de Verón, y nos permite realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y solicitar la autorización para quitarle las protecciones sindicales ante las Cámaras del Trabajo", explicaron.

"En caso de que la situación laboral de Verón no se resuelva en el plazo previsto de suspensión, se ha decidido que estas medidas se mantendrán de manera ininterrumpida hasta contar con una autorización judicial para su desvinculación definitiva del colegio", continuaron.

El mensaje que dio el Colegio Corazón de María a los padres

Nueve fueron los padres de alumnos que se presentaron en el despacho del director del Colegio Corazón de María horrorizados por la obra literaria, que también fue polémica en una escuela neuquina. Por ello, el establecimiento le dedicó un apartado del comunicado a esos progenitores.

"Como se mencionó en la reunión de padres, queremos confirmarles que, luego de la suspensión inicial del profesor Javier Verón, la institución ha decidido su desvinculación definitiva. Esto implica que Verón no volverá a ingresar al colegio ni podrá tener contacto con nuestros alumnos bajo ninguna circunstancia. El docente ya fue notificado de esta decisión", destacaron.

► TE PUEDE INTERESAR: Empresarios de boliches apuntaron a un cambio integral de la Ley provincial de Diversión Nocturna

Las autoridades confirmaron que los alumnos y alumnas de quinto año recibirán un acompañamiento especializado a través del Departamento de Orientación y el equipo de docentes del nivel secundario, que incluirá sesiones individuales y grupales de contención emocional, asesoramiento académico y seguimiento personalizado, con el fin de brindarles el apoyo necesario.

"De forma paralela, estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva de cada una de las denuncias recibidas por parte de padres y estudiantes, con el fin de establecer en detalle las irregularidades que se habrían producido, identificar a los responsables y determinar las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan en el futuro", afirmaron.

El gremio de docentes privados salió a defender al profesor de literatura

El Sindicato Argentino de Docentes Privados en su regional de Mendoza denunció un "ensañamiento con el docente" y una "persecución ideológica".

WhatsApp Image 2024-10-15 at 20.08.35.jpeg

El o la docente que propone leer -continuaron- dando significado crítico a temas que preocupan a los estudiantes, está haciendo su trabajo.

"¿A cuanto estamos, en pleno 2024, de que a alguien le surja el reflejo de prohibir libros? En este caso, un título nacional traducido a varios idiomas", continuaron.

El contenido de sexo explícito que tiene el libro

El libro Cometierra de Dolores Reyes cuenta la historia de dos hermanos adolescentes, tomando a la chica como protagonista, quien tiene capacidades psíquicas para establecer contacto con los muertos. Y contiene escenas de sexo explícito además de abordar el consumo problemático de alcohol y drogas ilegales, la violencia de género, las relaciones familiares y las relaciones amorosas.

En uno de sus capítulos, describe: "... Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él. Me agarró la cabeza con las dos manos. Mantuvo un rato la presión, hasta que en un movimiento sacó su pija de mi boca y sus manos buscaron mi cadera. Me llevó hacia él. Yo me tendí y abrí las piernas".

662832.jpg "Cometierra" es un libro de la escritora argentina Dolores Reyes.

Y en otro fragmento narra: "Ezequiel besó mis tetas, que son del tamaño de un puño cerrado. Después, sin apartar su boca de mi pecho, bajó una de las manos hasta mi concha. Me acarició. Sentí sus dedos hirviendo. Me fui mojando. Él siguió un poco más, después llevó la mano de nuevo a mis caderas".

Por estos y otros pasajes más es que padres de alumnos de 5° año del Colegio Corazón de María alertaron a las autoridades educativas y hasta radicaron una denuncia penal contra el profesor de Literatura que dio ese libro para analizar en clase.