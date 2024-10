Denuncia al profesor del Colegio Corazón de María: corrupción de menores y "10 libros inapropiados"

Libro que daba el profesor de literatura del Colegio Corazón de María Extractos del libro Merca, de Loyds.

"Les hacía comentarios inadecuados, por ejemplo, en una ocasión le dijo a una de ellas que, si quería, la podía llevar a su casa y le insistía", afirmaron en comunicación con Diario UNO pidiendo reserva de su identidad para proteger a los chicos.

"También, otra de las chicas relató que luego de los fines de semana él les preguntaba: '¿salieron?' Cuando respondían que sí, él comentaba insinuando que estaban mintiendo y les pedía fotos para ver cómo estaban vestidas", añadieron.

"En esta situación le estamos pidiendo al colegio que aparte a este profesor de la enseñanza de nuestros hijos, que en su mayoría son menores de edad, porque no estamos de acuerdo con este tipo de educación que esta persona les está dando, y somos responsable de la educación de nuestros hijos hasta que cumplan los 18. Cuando pregunté en el colegio me dijeron que los libros no estaban en el programa, entonces es una documentación que él propuso de forma imparcial", continuaron.

"Nadie está diciendo que no haga su trabajo. Que enseñe literatura mientras sea académico. Esto ya no es académico, es otra cosa. Y además, de las situaciones que les hacía pasar a las chicas adelante de sus compañeros", completaron.

Los extractos de los libros que tiene el fiscal en sus manos

La denuncia penal contra el profesor Javier Verón ya está en la Justicia. Lo señalan por corrupción de menores. Este delito, según el entendimiento del mundo jurídico, ocurre cuando una persona mayor pervierte o seduce a individuos menores de 18 años.

El sitio oficial del Ministerio de Justicia de la Nación aclara que estos actos alteran, de manera concreta, el desarrollo sexual normal de un niño, independientemente de si la víctima otorga su consentimiento o no.

Para sustentar su denuncia, se presentaron ante la autoridad judicial y expusieron las 10 obras literarias, a las que Diario UNO tuvo acceso. Se incluyen: "Merca" del autor Loyds, "Rabia" de Sergio Bizzio, "Kentukis" de Samanta Schweblin, "Chicas Muertas" de Selva Almada, "Catedrales" de Claudia Piñeiro, "El Bar del Infierno" de Alejandro Dolina, "El año del desierto" de Pedro Mairal, "Cicatrices" de Juan José Saer, "Ciencias Morales" de Martín Kohan y "Cometierra" de Dolores Reyes.

Entre ellos, el lector leerá el fragmento de Merca: "Ella cierra los ojos y suspira, mientras sigo acariciándola y se me empieza a poner dura (...). Ella los vuelve a abrir, me mira fijo y dice: Johnny, quiero que me cojas el orto".

Otro pasaje de la misma obra: "Yo quería ir a ver el psicólogo de Javi, del que él ya se hizo amigo e incluso le pasa los Rivotril a cambio de algún papelito que Javi deja caer en medio de la sesión".

En el libro Rabia señalaron una parte que reza: "Él se dejó llenar la cara de besos. Cuando la oreja de Rosa pasó cerca de su boca, aprovechó para decirle: -¿Me das la cola?".

A continuación los fragmentos que aparecen en el expediente:

Libro que daba el profesor de literatura del Colegio Corazón de María Uno de los 10 libros que el profesor de Literatura entregaba a sus alumnos del Colegio Corazón de María.

Libro que daba el profesor de literatura del Colegio Corazón de María Extracto de "Bar del Infierno" de Alejandro Dolina, libro que leían los alumnos del Colegio Corazón de María.

Libro que daba el profesor de literatura del Colegio Corazón de María "Chicas Muertas" de Selva Almada.

Libro que daba el profesor de literatura del Colegio Corazón de María "Merca" de Loyds. Libro que los padres de los alumnos entienden que hacía, entre otras cosas, apología a la cocaína.

Libro que daba el profesor de literatura del Colegio Corazón de María "Cometiera", novela de Dolores Reyes la cual desató la polémica en el Colegio Corazón de María.

El mensaje que dio el Colegio Corazón de María a los padres

Nueve fueron los padres de alumnos que se presentaron en el despacho del director del Colegio Corazón de María horrorizados por la obra literaria Cometierra, que también fue polémica en una escuela neuquina. Por ello, el establecimiento le dedicó un apartado del comunicado a esos progenitores.

"Como se mencionó en la reunión de padres, queremos confirmarles que, luego de la suspensión inicial del profesor Javier Verón, la institución ha decidido su desvinculación definitiva. Esto implica que Verón no volverá a ingresar al colegio ni podrá tener contacto con nuestros alumnos bajo ninguna circunstancia. El docente ya fue notificado de esta decisión", destacaron.

Las autoridades confirmaron que los alumnos y alumnas de quinto año recibirán un acompañamiento especializado a través del Departamento de Orientación y el equipo de docentes del nivel secundario, que incluirá sesiones individuales y grupales de contención emocional, asesoramiento académico y seguimiento personalizado, con el fin de brindarles el apoyo necesario.

"De forma paralela, estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva de cada una de las denuncias recibidas por parte de padres y estudiantes, con el fin de establecer en detalle las irregularidades que se habrían producido, identificar a los responsables y determinar las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan en el futuro", afirmaron.