El colegio Corazón de María denunció penalmente al profesor por un presunto delito de instancia sexual

El revuelo surgió cuando se conoció que el docente -tras hacerle leer el libro Cometierra, de Dolores Reyes- los instó a comentar en clase qué sintieron con la lectura de los párrafos con contenido erótico. El caso llegó a la dirección del colegio y de ahí escaló a la Justicia con la denuncia que hicieron algunos padres y alumnos en el Ministerio Público Fiscal.

"El problema acá surge por la clandestinidad de los textos que el profesor le daba a los chicos. No estaban declarados en la bibliografía. Justamente el problema viene no sólo por la novela 'Cometierra'. Acá hay innumerables textos, no sabemos cuántos han sido", aclaró el asesor letrado.