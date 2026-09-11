Un motociclista falleció durante la tarde de este viernes tras protagonizar un violento accidente de tránsito contra un colectivo del sistema MendoTran en Las Heras. El siniestro vial ocurrió cerca de las 15 en la intersección de las calles Dr. Moreno y Pellegrini.
Un motociclista murió tras chocar contra un colectivo del MendoTran en Las Heras
El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes en la intersección de las calles Dr. Moreno y Pellegrini por donde circulaba el motociclista
Según los primeros datos aportados por fuentes policiales, la víctima circulaba al mando de una motocicleta Mondial de 150 cc por calle Pellegrini en sentido oeste a este.
Al llegar al cruce con Dr. Moreno, por donde transitaba el colectivo -el interno 83 del servicio urbano- de sur a norte, el transporte de pasajeros habría intentado realizar una maniobra de giro hacia el oeste para ingresar a Pellegrini.
El accidente en Las Heras
Por causas que aún se intentan establecer mediante las pericias de la Policía Científica, en ese instante se produjo el fuerte impacto entre ambos rodados.
Como consecuencia de la colisión, el conductor de la moto sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica de urgencia. Por su parte, el chofer del MendoTran resultó ileso.
El tránsito en la zona permaneció reducido durante la tarde mientras los efectivos policiales y las autoridades judiciales trabajaron en el levantamiento de rastros para determinar las responsabilidades del hecho, caratulado inicialmente como averiguación de homicidio culposo.
Casi todos los días ocurren accidentes protagonizados por motociclistas en la provincia.
En pocas palabras
- Un muerto: un motociclista murió tras chocar contra un colectivo del MendoTran en Las Heras.
- Lugar y hora: el accidente ocurrió cerca de las 15 en la intersección de Dr. Moreno y Pellegrini.
- Investigación: la Policía Científica trabajó en las pericias para determinar las causas del trágico siniestro vial.