Un motociclista murió tras chocar contra un colectivo del MendoTran en Las Heras

Así quedó el colectivo tras el impacto con la moto en Dr. Moreno y Pellegrini de Las Heras.

El accidente en Las Heras

Por causas que aún se intentan establecer mediante las pericias de la Policía Científica, en ese instante se produjo el fuerte impacto entre ambos rodados.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la moto sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica de urgencia. Por su parte, el chofer del MendoTran resultó ileso.

El tránsito en la zona permaneció reducido durante la tarde mientras los efectivos policiales y las autoridades judiciales trabajaron en el levantamiento de rastros para determinar las responsabilidades del hecho, caratulado inicialmente como averiguación de homicidio culposo.

Casi todos los días ocurren accidentes protagonizados por motociclistas en la provincia.