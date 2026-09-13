Adiós a la araña violinista: cómo espantarla de tu casa usando flores famosas

Afortunadamente, existen alternativas caseras y ecológicas para mantener a raya a estos invasores sin recurrir a químicos agresivos. Una de las soluciones más efectivas involucra el uso de flores aromáticas ampliamente reconocidas.

La araña violinista es una de las plagas más temidas en Mendoza.

Por qué la lavanda ahuyenta a la araña violinista de casa

El secreto de este repelente casero reside en los aceites esenciales presentes en los brotes y pétalos de la lavanda. Mientras que para las personas su aroma resulta relajante y agradable, para los receptores sensoriales de la araña es un olor sofocante e insoportable.