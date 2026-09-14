Condenaron a José López, a los hermanos Schoklender y absolvieron a Julio de Vido por la causa Sueños Compartidos

José López (exsecretario de Obras Públicas): 2 años y 9 meses de prisión en suspenso.

(exsecretario de Obras Públicas): 2 años y 9 meses de prisión en suspenso. Abel Fatala (exsubsecretario de Obras Públicas): 2 años y 9 meses de prisión en suspenso.

(exsubsecretario de Obras Públicas): 2 años y 9 meses de prisión en suspenso. Sergio Schoklender (exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo): 2 años y 8 meses de prisión en suspenso.

(exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo): 2 años y 8 meses de prisión en suspenso. Pablo Schoklender (exapoderado de la Fundación): 2 años y 4 meses de prisión en suspenso.

Al tratarse de penas menores a los tres años, ninguno de los condenados irá a prisión, aunque deberán cumplir con pautas de conducta. Asimismo, la Justicia ordenó el decomiso de los $206 millones desviados, monto que será actualizado al quedar firme la sentencia y destinado a planes de vivienda social.

Tras conocerse el fallo, Sergio Schoklender aseguró: "Es un absurdo, no se animaron a decir que después de 15 años no cometimos ningún delito. Está probado que no. Esto es Comodoro Py, y no se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho. No se desvió un puto fondo".

"Hay votos en disidencia. No se animaron a reconocer la verdad y absolver. Este edificio es la muestra palpable del sistema judicial argentino", continuó explicando Schoklender, señalando a Comodoro Py 2002.

Sergio Schoklender (exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo) fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso.

¿Qué ocurrió con Julio De Vido?

En cuanto a la situación penal del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el tribunal decidió absolverlo. El fallo determinó que no existieron elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal sobre la ejecución de los convenios del programa habitacional. En este punto, los jueces Paliotti y Adrián Grünberg votaron a favor de la absolución, mientras que Obligado votó en disidencia.

Asimismo, resultaron absueltos exfuncionarios del ministerio como Claudio Freidin, Carlos Castellano, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif.

Julio De Vido fue absuelto, ya que se determinó que no existieron elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal sobre la ejecución de los convenios del programa habitacional.

El veredicto se conoció tras 15 años del inicio de las investigaciones y a seis meses de comenzado el juicio oral. La resolución judicial se emitió al límite del plazo de prescripción de la causa, luego de que el tribunal rechazara los planteos de nulidad solicitados por las defensas.

Las defensas anticiparon que recurrirán la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que las sentencias y el decomiso monetario no quedarán firmes de manera inmediata.

¿Qué es la causa Sueños Compartidos?

La causa judicial "Sueños Compartidos" se originó por el presunto desvío y malversación de más de 200 millones de pesos (de un total superior a los 748 millones transferidos) destinados a un programa estatal de construcción de viviendas sociales.