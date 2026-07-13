Condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido y a José López por cohecho en el Caso Skanska

La quinta condena contra Julio De Vido por el Caso Skanska

Los hechos que derivaron en esta sanción judicial comenzaron a investigarse hace dos décadas por el direccionamiento de licitaciones. El expediente del Caso Skanska comprobó el pago de sobornos por parte de la constructora de origen sueco para obtener las obras de ampliación de los sistemas de transporte de gas natural en los gasoductos Norte y Sur.

José López y Julio de Vido durante la apertura de sobres de una liciatación.

La hipótesis que defendió el Ministerio Público Fiscal, representado por Abel Córdoba, sostuvo que los exfuncionarios operaron de manera coordinada. Las pruebas documentales revelaron que la compañía privada justificó las erogaciones clandestinas mediante la utilización de facturas apócrifas emitidas por empresas fantasma. El circuito financiero ilegal provocó un millonario perjuicio patrimonial contra las arcas del Estado, en una causa que marcó el historial judicial argentino.

El proceso penal transitó un extenso derrotero por los diferentes estamentos de los tribunales federales antes de alcanzar la instancia de juicio oral. La investigación sufrió una prolongada parálisis luego de que la Cámara Federal declarara la nulidad de una grabación clave que incriminaba a los ejecutivos. No obstante, la Corte Suprema de Justicia validó posteriormente dicho elemento, lo que permitió reactivar las actuaciones de instrucción y elevar la causa al tribunal oral.

Las irregularidades en la obra pública y el Caso Skanska

Durante la lectura del veredicto definitivo del Caso Skanska, el tribunal resolvió asimismo dictar la absolución de 17 personas involucradas originalmente en el expediente. Esta decisión se adoptó luego de que la propia fiscalía desestimara las acusaciones formales contra este grupo de sospechosos al considerar que no se logró acreditar la participación delictiva individual en la estructura bajo análisis.

La resolución impacta de lleno en el escenario político ya que se trata de la primera gran investigación de corrupción vinculada a la obra pública de ese período. Las defensas de los principales condenados ya anticiparon que recurrirán el fallo ante las instancias superiores de apelación. Argumentan que los plazos de la causa se encuentran vencidos y que existió una duplicidad de juzgamiento respecto de otros expedientes similares.

Por su parte, los fiscales manifestaron su conformidad parcial con el fallo del tribunal federal, aunque evaluarán los fundamentos completos para determinar si apelan las absoluciones otorgadas a los restantes 17 imputados. El contenido integral de los fundamentos de la sentencia se dará a conocer formalmente en las próximas semanas, de acuerdo con los plazos procesales establecidos por el código de rito.

El laberinto judicial del Caso Skanska y las absoluciones

La opinión pública y los diversos sectores políticos locales han seguido con atención el desarrollo de este debate que llevó años de tramitación. La condena a los exfuncionarios nacionales reabre la discusión sobre los mecanismos de control en las contrataciones del Estado y la transparencia en la ejecución de infraestructura energética. La magnitud de los fondos desviados sigue siendo objeto de auditorías complementarias por parte de los organismos de control.

Especialistas en derecho penal señalaron que la validación de las pruebas por parte de la Corte Suprema fue el punto de inflexión definitivo para evitar la prescripción de las acciones. Sin ese respaldo técnico, el expediente habría quedado en la impunidad total debido al tiempo transcurrido desde los primeros llamados a licitación. Las instancias de Casación Penal serán el próximo escenario donde se librará la batalla jurídica por la firmeza de las penas.

Con este veredicto, el panorama judicial de los exmiembros del ministerio de Planificación Federal suma un nuevo capítulo de alto impacto institucional. Mientras De Vido continúa bajo el régimen de prisión domiciliaria, el resto de los condenados deberá esperar a que la sentencia quede firme para que se ejecute de manera efectiva el traslado a los establecimientos penitenciarios correspondientes.