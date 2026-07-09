Piden 6 años de prisión para De Vido, López y los hermanos Schoklender

El rol de los imputados en Sueños Compartidos

La presentación de la fiscalía diferenció las responsabilidades individuales dentro de la presunta estructura delictiva. Para la parte acusadora, Julio De Vido operó como el planificador del sistema administrativo que avaló las transferencias, mientras que José López autorizó el flujo de recursos de las arcas estatales sin los controles pertinentes de avance de obra pública.

En lo que respecta a los particulares, el dictamen fiscal imputó a Sergio Schoklender por la firma de los convenios en representación de la entidad civil. Su hermano, Pablo Schoklender, fue señalado por el manejo directo de las finanzas, cuentas bancarias y pagos de la organización. Asimismo, las autoridades judiciales requirieron una condena de 4 años de prisión para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y para un grupo de colaboradores de Santiago del Estero en carácter de partícipes secundarios.

José López y Julio De Vido, otros de los acusados en la causa Sueños Compartidos.

El perjuicio económico en Sueños Compartidos

La fiscalía calculó que el daño económico mínimo ocasionado al patrimonio estatal asciende a 206 millones de pesos, suma para la cual se solicitó un decomiso de bienes preventivo aplicable a los procesados en caso de dictarse una sentencia condenatoria. El fiscal integrante requirió que este monto nominal sea actualizado formalmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Indec.

El proceso judicial continuará formalmente el próximo 5 de agosto, luego de la finalización de la feria de invierno, con la exposición de los argumentos correspondientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene en las audiencias en el rol de querella. Posteriormente, se dará espacio a los argumentos de las defensas técnicas, previéndose que el tribunal dicte su veredicto final entre los meses de septiembre y octubre de este año.