Adiós al olor a ajo en la piel: el secreto de los chefs para evitar un problema incómodo

La leche es uno de los aliados para dejar atrás a este problema.

Estas moléculas pasan al torrente sanguíneo, viajan hasta los pulmones y terminan expulsándose tanto por el aliento como por la piel. Por este motivo, la limpieza bucal convencional no logra neutralizar el problema desde su origen.

Los aliados para dejar atrás este problema

Para evitar que los compuestos aromáticos del ajo lleguen a la sangre y a la piel, la clave está en consumir determinados alimentos en simultáneo o inmediatamente después de la comida. Los gastronómicos y expertos en nutrición destacan los siguientes aliados:

Manzana cruda: sus polifenoles y enzimas naturales reaccionan químicamente con los sulfuros del ajo, desactivando el mal aliento antes de que el cuerpo absorba los compuestos.

sus polifenoles y enzimas naturales reaccionan químicamente con los sulfuros del ajo, desactivando el mal aliento antes de que el cuerpo absorba los compuestos. Leche o yogur entero: las grasas y las proteínas presentes en los lácteos enteros atrapan los elementos volátiles en el estómago, reduciendo de manera drástica su emisión posterior.

las grasas y las proteínas presentes en los lácteos enteros atrapan los elementos volátiles en el estómago, reduciendo de manera drástica su emisión posterior. Hojas verdes frescas: verduras como la lechuga, la espinaca y la rúcula consumidas sin cocinar ayudan a destruir los componentes que generan el aroma penetrante.

verduras como la lechuga, la espinaca y la rúcula consumidas sin cocinar ayudan a destruir los componentes que generan el aroma penetrante. Hierbas aromáticas: masticar hojas de perejil, menta o albahaca aporta altas concentraciones de clorofila, lo que neutraliza los componentes aromáticos de forma directa.

La recomendación fundamental de los especialistas es actuar con rapidez. Integrar estos ingredientes durante la misma comida garantiza que el metabolismo neutralice el ajo a tiempo, protegiendo tanto la frescura de la boca como la de la piel.