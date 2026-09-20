Vivir en una casa oscura sin luz natural podría tener más consecuencias de lo que se imagina

No por nada, la arquitectura moderna tiene muy presente el hecho de la maximización de la luz natural en casa y cada vez son más personas las que buscan este factor para disfrutar en su hogar.

La luz natural también influye en la regulación de la presión arterial y el metabolismo. Entonces, para mantener una buena salud, es importante recibir suficiente luz natural y tenerlo en cuenta como factor clave más allá de lo que realmente implica cuidar de nosotros mismos.

Las desventajas de tener muy poca luz natural en tu casa

Vivir en un espacio oscuro puede producir sentimientos de pereza, tristeza, incluso de miedo frente a los potenciales beneficios saludables de la luz solar.

El ritmo biológico se altera, provocando cansancio.

Según la psicología, puede afectar la salud mental.

mental. El cuerpo produce menos serotonina y puede haber cambios de humor.

Exponerse a poco sol genera menos resistencia a las enfermedades.

Incluso afecta a la salud visual.

visual. El entorno físico del hogar puede ser una fuente potencial de estrés al tener una peor calidad de vida.

Hay mayor riesgo de osteoporosis porque la deficiencia de vitamina D debilita los huesos.

Contribuye a problemas de concentración y a un deterioro de las funciones cognitivas.

Cómo hacer que mi espacio y mi hogar me traiga bienestar

El ambiente en el que habitamos interfiere de alguna forma en nuestra vida diaria. Entonces si no quieres que esto suceda en tu casa, trabajo o estudio, hay que tener en cuenta algunos consejos para que tu casa transmita sensaciones de armonía, creatividad o tranquilidad.

El orden, la armonía del espacio y la incorporación de naturaleza con plantas de interior son otros factores fundamentales que hay que considerar, sumados a evitar los espacios cerrados y oscuros.