Sismo político y mediático en México tras la caída en Mendoza de la heredera de "La Sosa Nostra"

Las portadas la prensa mexicana: de la alerta de Interpol al pedido de extradición

La repercusión en la opinión pública mexicana fue inmediata. Medios nacionales y regionales destacaron el despliegue operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) argentina y el inicio coordinado de las gestiones para tramitar su extradición inmediata hacia la Ciudad de México.

Los ejes centrales que sacudieron la agenda informativa internacional abarcan:

El periódico español El País, en su edición de Argentina, remarcó la caída de la empresaria en Mendoza, vinculándola directamente con el esquema delictivo encabezado por su padre, Gerardo Sosa Castelán , exdiputado y expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) .

, exdiputado y expresidente del patronato de la . Titulares de alto impacto en La Jornada, Mural y Vanguardia MX pusieron foco en la causa por $58,2 millones de pesos en maniobras ilícitas y triangulación financiera, además de los congelamientos históricos de cuentas por más de 151 millones de dólares promovidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

en maniobras ilícitas y triangulación financiera, además de los congelamientos históricos de cuentas por más de promovidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Publicaciones como El Imparcial y AD Noticias hicieron hincapié en que la orden de aprehensión dictada en septiembre de 2020 mantenía a Sosa Cravioto en condición de prófuga internacional, desmintiendo su supuesta estadía vacacional o dedicada en exclusiva a la exportación de vinos en Mendoza.

La causa por "La Sosa Nostra" y la situación procesal en Mendoza

El trasfondo que causa conmoción en México involucra la sustracción sistemática de recursos del presupuesto universitario a través de empresas fachada como Contabilidad del Siglo XXI Pachuca e Inmobiliaria Yolo. Según las imputaciones formales de la FGR, Ana Carmen y su hermana Adriana figuraban como accionistas y receptoras directas de transferencias bancarias destinadas a blanquear los capitales extraídos de las arcas públicas.

A pesar de las gestiones diplomáticas para lograr su traslado a territorio mexicano, la defensa técnica de la imputada logró que la Justicia Federal le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en una vivienda de Luján de Cuyo. Allí permanece bajo estricta custodia mientras las autoridades procesan el exhorto de extradición por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.