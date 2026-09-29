Quién es la empresaria mexicana capturada en Mendoza: bailarina e integrante de "La Sosa Nostra"

A la Argentina habría arribado en diciembre del año pasado para radicarse de forma reservada en Mendoza. Sin embargo, sus plataformas digitales contaban una historia completamente diferente:

Camuflaje en redes sociales: En sus publicaciones simulaba atravesar un "año sabático" en el Lago Louise, en Canadá, posteando imágenes de montañas, nieve y rutinas de baile para despistar a los investigadores.

En sus publicaciones simulaba atravesar un "año sabático" en el Lago Louise, en Canadá, posteando imágenes de montañas, nieve y rutinas de baile para despistar a los investigadores. El guiño a la Argentina: Pese al intento de ocultar su paradero real, en uno de sus videos la prófuga acompañó sus coreografías con el ritmo tropical de "El Bombón", del grupo santafesino Los Palmeras.

Pese al intento de ocultar su paradero real, en uno de sus videos la prófuga acompañó sus coreografías con el ritmo tropical de "El Bombón", del grupo santafesino Los Palmeras. Doble vida: Mientras mostraba una faceta dedicada a los negocios y al arte en Norteamérica y Europa, la Justicia de su país rastreaba sus pasos como una pieza clave en el entramado económico familiar.

Ana Carmen Sosa Cravioto, la empresaria mexicana detenida en Mendoza, está acusada de formar parte de "La Sosa Nostra"

"La Sosa Nostra": el circuito de empresas fantasma y triangulación de fondos

El expediente que motiva la orden de aprehensión internacional contra Ana Carmen Sosa Cravioto se remonta al año 2020, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) de México desarticuló una red delictiva enquistada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). La organización estaba presuntamente encabezada por su padre, Gerardo Sosa Castelán, un influyente exdiputado y expresidente del patronato universitario cuyo clan fue bautizado mediáticamente como "La Sosa Nostra".

De acuerdo con las actuaciones judiciales de la fiscalía mexicana, la hija del dirigente figura como socia en empresas constructoras e integraba el circuito de triangulación financiera utilizado para blanquear capitales. Entre las firmas investigadas destaca la sociedad Contabilidad del Siglo XXI, desde la cual se habrían canalizado millonarias transferencias bancarias hacia las cuentas personales de las hijas del clan.

Aunque el expediente contra el patriarca de la familia sufrió modificaciones y sobreseimientos parciales en los tribunales mexicanos, las órdenes de captura contra su entorno financiero se mantuvieron vigentes. Hoy, bajo la sombra de La Sosa Nostra y a la espera de ser juzgada en su país natal, la empresaria aguarda el desenlace de su proceso de extradición recluida en un domicilio mendocino.