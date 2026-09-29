El intento por mantener un perfil bajo bajo los imponentes paisajes andinos llegó a su fin en la sala de preembarque. Ana Carmen Sosa Cravioto, una empresaria, bailarina e influencer mexicana, fue interceptada el pasado 27 de agosto por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e Interpol en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza. Sobre la mujer pesaba una alerta roja con pedido de captura internacional emitida por la Justicia de su país en el marco de una megacausa por lavado de dinero y desvío de fondos públicos.
Quién es la empresaria mexicana capturada en Mendoza: bailarina e integrante de "La Sosa Nostra"
Ana Carmen Sosa Cravioto fue arrestada por la PSA e Interpol en el Aeropuerto de El Plumerillo cuando intentaba abordar un vuelo a Chile. Pesaba sobre ella una alerta roja por integrar la estructura financiera de "La Sosa Nostra"
La sospechosa pretendía abordar un vuelo comercial con destino a Chile cuando el sistema de control migratorio encendió las alarmas internacionales. Tras su aprehensión, fue trasladada a la Unidad Penal N° 32 de la provincia cuyana, aunque posteriormente su defensa técnica obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, mientras el juez federal Juan Ignacio Pérez Curci tramita el proceso de extradición formulado por las autoridades mexicanas.
De la danza de élite y el Bitcoin a la clandestinidad en suelo mendocino
La vida de Sosa Cravioto combina una rigurosa formación académica internacional, la pasión por el arte y una refinada ingeniería de camuflaje digital. Formada en prestigiosas escuelas de danza de Vancouver, Nueva York y Londres, con un MBA en IPADE Business School y una maestría en la City University of London, la empresaria se presentaba públicamente como una "gran entusiasta de Bitcoin" y fundadora de su propia compañía artística.
A la Argentina habría arribado en diciembre del año pasado para radicarse de forma reservada en Mendoza. Sin embargo, sus plataformas digitales contaban una historia completamente diferente:
- Camuflaje en redes sociales: En sus publicaciones simulaba atravesar un "año sabático" en el Lago Louise, en Canadá, posteando imágenes de montañas, nieve y rutinas de baile para despistar a los investigadores.
- El guiño a la Argentina: Pese al intento de ocultar su paradero real, en uno de sus videos la prófuga acompañó sus coreografías con el ritmo tropical de "El Bombón", del grupo santafesino Los Palmeras.
- Doble vida: Mientras mostraba una faceta dedicada a los negocios y al arte en Norteamérica y Europa, la Justicia de su país rastreaba sus pasos como una pieza clave en el entramado económico familiar.
"La Sosa Nostra": el circuito de empresas fantasma y triangulación de fondos
El expediente que motiva la orden de aprehensión internacional contra Ana Carmen Sosa Cravioto se remonta al año 2020, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) de México desarticuló una red delictiva enquistada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). La organización estaba presuntamente encabezada por su padre, Gerardo Sosa Castelán, un influyente exdiputado y expresidente del patronato universitario cuyo clan fue bautizado mediáticamente como "La Sosa Nostra".
De acuerdo con las actuaciones judiciales de la fiscalía mexicana, la hija del dirigente figura como socia en empresas constructoras e integraba el circuito de triangulación financiera utilizado para blanquear capitales. Entre las firmas investigadas destaca la sociedad Contabilidad del Siglo XXI, desde la cual se habrían canalizado millonarias transferencias bancarias hacia las cuentas personales de las hijas del clan.
Aunque el expediente contra el patriarca de la familia sufrió modificaciones y sobreseimientos parciales en los tribunales mexicanos, las órdenes de captura contra su entorno financiero se mantuvieron vigentes. Hoy, bajo la sombra de La Sosa Nostra y a la espera de ser juzgada en su país natal, la empresaria aguarda el desenlace de su proceso de extradición recluida en un domicilio mendocino.
En pocas palabras
- Empresaria mexicana: Ana Carmen Sosa Cravioto fue arrestada en Mendoza por integrar la estructura financiera de "La Sosa Nostra".
- Detención y extradición: Fue capturada en el Aeropuerto El Plumerillo cuando intentaba viajar a Chile y se tramita su extradición a México.
- Causa judicial: Se la investiga por lavado de dinero y desvío de fondos públicos en una causa relacionada con su padre, Gerardo Sosa Castelán.