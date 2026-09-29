¿Qué es "La Sosa Nostra"?: la organización a la que pertenece la empresaria detenida en Mendoza

Al principio eran conocidos por ir contra la clase política a través de la violencia, las agresiones y la paralización de transporte. Con el paso de los años, fue acordando con los gobiernos locales algunas candidaturas a diputados y alcaldes.

El punto de quiebre definitivo se produjo en 1991, cuando Sosa Castelán asumió la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Desde entonces, el clan monopolizó el control institucional y económico de la casa de altos estudios, creando el Patronato Universitario como la caja central desde la cual se administraban discrecionalmente los recursos de la educación pública.

El esquema de operación: empresas fachada, triangulación y cuentas internacionales

Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México revelaron un complejo engranaje de desvío de fondos y lavado de dinero que operaba con disciplina corporativa:

Empresas fachada y prestanombres: La organización creaba firmas inmobiliarias y consultoras ficticias —como Contabilidad del Siglo XXI e Inmobiliaria Yolo— que carecían de activos y empleados reales.

La organización creaba firmas inmobiliarias y consultoras ficticias —como Contabilidad del Siglo XXI e Inmobiliaria Yolo— que carecían de activos y empleados reales. Triangulación de fondos: La universidad pública adjudicaba contratos millonarios a estas compañías por supuestos servicios. Posteriormente, las firmas canalizaban el dinero hacia cuentas particulares de familiares del clan.

La universidad pública adjudicaba contratos millonarios a estas compañías por supuestos servicios. Posteriormente, las firmas canalizaban el dinero hacia cuentas particulares de familiares del clan. Operaciones internacionales: La UIF congeló más de 220 cuentas bancarias ligadas a la institución tras detectar movimientos sospechosos por más de 151 millones de dólares transitados por Suiza y otros 21 países sin justificación fiscal.

La UIF congeló más de 220 cuentas bancarias ligadas a la institución tras detectar movimientos sospechosos por más de transitados por Suiza y otros 21 países sin justificación fiscal. Pragmatismo político: Utilizaron el presupuesto y la masa estudiantil de la universidad para financiar campañas, migrando su lealtad política desde el PRI hacia otras fuerzas como Movimiento Ciudadano y Morena.

El rol de Ana Carmen Sosa Cravioto en la red de "La Sosa Nostra"

Dentro de este entramado financiero, la Justicia mexicana identifica a Ana Carmen Sosa Cravioto y a su hermana Adriana como receptoras directas de dinero triangulado y socias estratégicas del grupo. Entre los años 2011 y 2018, la fiscalía documentó múltiples transferencias bancarias injustificadas hacia sus cuentas personales provenientes de las empresas pantalla.

Asimismo, la empresaria y bailarina figuraba como accionista de firmas constructoras e inmobiliarias utilizadas para dar fachada de legalidad a los capitales extraídos de la universidad pública y para adquirir bienes garantizados con patrimonio institucional.

Prófuga de la justicia mexicana desde septiembre de 2020, Sosa Cravioto se instaló en la provincia de Mendoza simulando un "año sabático" y argumentando dedicarse al negocio de la exportación de vinos. Sin embargo, cometió un error cuando quiso viajar a Chile, ya que su pasaporte lanzó una alerta roja, señal de que tenía pedido de captura de la Interpol.

Tras su aprehensión en El Plumerillo, la Cámara Federal mendocina le concedió el beneficio del monitoreo electrónico en Luján de Cuyo mientras la jueza federal María Paula Marisi evalúa el pedido formal de extradición para que responda por los delitos de delincuencia organizada en su país natal.