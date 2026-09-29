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Mostaza Merlo, tajante cuando le preguntaron por un hipotético llamado de Milito para dirigir a Racing

Luego de que Racing se quedara sin DT, Mostaza Merlo fue consultado sobre un hipotético llamado de Milito y su respuesta fue contundente

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Mostaza Merlo no dudó cuando le preguntaron por un hipotético llamado de Racing.

Mostaza Merlo no dudó cuando le preguntaron por un hipotético llamado de Racing.

Reinaldo Merlo conoce como la palma de su mano el mundo Racing, donde tuvo tres ciclos y fue campeón en 2001. Hoy, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, el club busca DT y el nombre del histórico DT volvió a sobrevolar Avellaneda.

Sin embargo, el entrenador fue contundente cuando le pregutnaron sobre un hipotético llamado del presidente Diego Milito. Con pocas palabras, le cerró la puerta a una nueva etapa en la Academia para respetar su presente profesional en River.

Mostaza Merlo cortó de raíz la posibilidad de un nuevo ciclo en Racing

Consultado en el streaming 'Todo por la misma' sobre si aceptaría negociar su regreso a Avellaneda, Mostaza respondió fuerte y claro: “No, estoy trabajando en River, bien y contento”.

Cabe recordar que a principios de septiembre, Merlo arrancó una nueva etapa en el Millonario como asesor del fútbol formativo, desempeñándose como ojeador de nuevos talentos. “Esto me pone muy contento porque vuelvo a mi casa”, declaroen su momento tras ser oficializado en el cargo.

Pese a que los fanáticos se cruzan a diario con él, le agradecen el recordado Apertura 2001 y fantasean con un retorno tras su última etapa en 2014, el DT aseguró que respetará lo firmado en Núñez.

Sobre el hincha de Racing y Diego Milito, quien hoy resistido por malos resultados, eliminaciones dolorosas (como la última ante Boca en la Copa Argentina) y un año sin coronaciones, sentenció: “La hinchada de Racing es muy pasional y Milito la conoce mejor que yo”.

Los ciclos de Mostaza Merlo como DT de Racing

Mostaza Merlo tuvo tres ciclos como director técnico de Racing:

1° Ciclo (2001 - 2002)

  • 57 partidos dirigidos
  • 27 ganados
  • 19 empatados
  • 11 perdidos

2° Ciclo (2006 - 2007)

  • 28 partidos dirigidos
  • 8 ganados
  • 9 empatados
  • 11 perdidos

3° Ciclo (2013 - 2014)

  • 25 partidos dirigidos
  • 8 ganados
  • 6 emparados
  • 11 perdidos

En total, Mostaza Merlo dirigió 110 partidos como DT de Racing. De ellos ganó 43, empató 34 y perdió 33. Cosechó un 49.39% de los puntos y fue campeón del Torneo Apertura de la temporada 2001.

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