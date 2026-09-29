Mostaza Merlo, tajante cuando le preguntaron por un hipotético llamado de Milito para dirigir a Racing

Cabe recordar que a principios de septiembre, Merlo arrancó una nueva etapa en el Millonario como asesor del fútbol formativo, desempeñándose como ojeador de nuevos talentos. “Esto me pone muy contento porque vuelvo a mi casa”, declaroen su momento tras ser oficializado en el cargo.

Pese a que los fanáticos se cruzan a diario con él, le agradecen el recordado Apertura 2001 y fantasean con un retorno tras su última etapa en 2014, el DT aseguró que respetará lo firmado en Núñez.

Sobre el hincha de Racing y Diego Milito, quien hoy resistido por malos resultados, eliminaciones dolorosas (como la última ante Boca en la Copa Argentina) y un año sin coronaciones, sentenció: “La hinchada de Racing es muy pasional y Milito la conoce mejor que yo”.

Los ciclos de Mostaza Merlo como DT de Racing

Mostaza Merlo tuvo tres ciclos como director técnico de Racing:

1° Ciclo (2001 - 2002)

57 partidos dirigidos

27 ganados

19 empatados

11 perdidos

2° Ciclo (2006 - 2007)

28 partidos dirigidos

8 ganados

9 empatados

11 perdidos

3° Ciclo (2013 - 2014)

25 partidos dirigidos

8 ganados

6 emparados

11 perdidos

En total, Mostaza Merlo dirigió 110 partidos como DT de Racing. De ellos ganó 43, empató 34 y perdió 33. Cosechó un 49.39% de los puntos y fue campeón del Torneo Apertura de la temporada 2001.