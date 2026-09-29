Mostaza Merlo, tajante cuando le preguntaron por un hipotético llamado de Milito para dirigir a Racing

Reinaldo Merlo conoce como la palma de su mano el mundo Racing, donde tuvo tres ciclos y fue campeón en 2001. Hoy, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, el club busca DT y el nombre del histórico DT volvió a sobrevolar Avellaneda.
Luego de que Racing se quedara sin DT, Mostaza Merlo fue consultado sobre un hipotético llamado de Milito y su respuesta fue contundente
Reinaldo Merlo conoce como la palma de su mano el mundo Racing, donde tuvo tres ciclos y fue campeón en 2001. Hoy, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, el club busca DT y el nombre del histórico DT volvió a sobrevolar Avellaneda.
Sin embargo, el entrenador fue contundente cuando le pregutnaron sobre un hipotético llamado del presidente Diego Milito. Con pocas palabras, le cerró la puerta a una nueva etapa en la Academia para respetar su presente profesional en River.
Consultado en el streaming 'Todo por la misma' sobre si aceptaría negociar su regreso a Avellaneda, Mostaza respondió fuerte y claro: “No, estoy trabajando en River, bien y contento”.
Cabe recordar que a principios de septiembre, Merlo arrancó una nueva etapa en el Millonario como asesor del fútbol formativo, desempeñándose como ojeador de nuevos talentos. “Esto me pone muy contento porque vuelvo a mi casa”, declaroen su momento tras ser oficializado en el cargo.
Pese a que los fanáticos se cruzan a diario con él, le agradecen el recordado Apertura 2001 y fantasean con un retorno tras su última etapa en 2014, el DT aseguró que respetará lo firmado en Núñez.
Sobre el hincha de Racing y Diego Milito, quien hoy resistido por malos resultados, eliminaciones dolorosas (como la última ante Boca en la Copa Argentina) y un año sin coronaciones, sentenció: “La hinchada de Racing es muy pasional y Milito la conoce mejor que yo”.
Mostaza Merlo tuvo tres ciclos como director técnico de Racing:
1° Ciclo (2001 - 2002)
2° Ciclo (2006 - 2007)
3° Ciclo (2013 - 2014)
En total, Mostaza Merlo dirigió 110 partidos como DT de Racing. De ellos ganó 43, empató 34 y perdió 33. Cosechó un 49.39% de los puntos y fue campeón del Torneo Apertura de la temporada 2001.