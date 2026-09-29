Después de un mal año, River buscará reforzarse en el próximo mercado de pases

En el caso de Santiago Beltrán entrará en su último año de contrato y, aunque podría renovar durante estos meses, quiere irse a Europa.

¿Bono llega a River?.

Podría llegar Yassine Bounou, más conocido como Bono, un arquero marroquí de 35 años e hincha de River. Actúa en Al-Hilal Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí.

En el puesto de marcador central, River hizo una oferta formal por Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, pero la búsqueda no se concretó. El Millo busca un jugador en ese puesto, ya que Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero no andan bien.

Además de Nicolás Otamendi, de 38 años, River tiene a Tobías Ramírez, pero todavía no volvió a jugar desde la operación a la que fue sometido en mayo de 2026. Además espera la recuperación de Juan Carlos Portillo. más.

En el mediocampo no hay un 5 que se haya afianzado tras la ida de Enzo Pérez. El futuro de Fausto Vera no está garantizado porque se analiza adquirir el 100% de su pase por 4 millones de dólares, después de su préstamo de un año desde Atlético Mineiro. Las únicas alternativas para el puesto serían Aníbal Moreno y el juvenil Lucas Silva. Pero River quiere sumar a un futbolista en esa posición.