Circular con el vehículo colmado de pasajeros por encima de su capacidad homologada sigue siendo una práctica habitual en las calles y rutas de Argentina. Sin embargo, la Ley de Tránsito Argentina (y sus adhesiones provinciales) establece con total claridad que la cantidad máxima de personas permitidas a bordo no depende del criterio del conductor ni del espacio físico aparente, sino del número de plazas y cinturones de seguridad provistos de fábrica por el fabricante.
Ley de Tránsito: exceso de pasajeros en el auto, de cuánto es la multa y cuándo pueden secuestrarte el vehículo
Llevar más ocupantes de los permitidos es una de las infracciones más frecuentes en salidas grupales y viajes familiares. La normativa nacional establece un límite estricto vinculado a la seguridad, con sanciones económicas, pérdida de puntos y la posibilidad de que el auto quede retenido en el control.
Superar dicho límite constituye una falta grave que no solo devenga en elevadas multas económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), sino que además faculta a los agentes de tránsito a la retención preventiva del rodado hasta que se subsane la infracción.
¿Cuánta gente puede viajar en un auto?
El Artículo 40 (inciso k) de la norma nacional explicita que para poder circular es obligatorio que todas las personas que viajen en el vehículo utilicen el correspondiente correaje de seguridad. Por ende, la regla de oro en materia vial determina que un auto está habilitado para trasladar a tantos pasajeros como cinturones homologados posea.
En un automóvil convencional de cinco plazas (dos delanteras y tres traseras), el máximo legal es de cinco ocupantes en total. La legislación descarta de plano el mito popular de que "los niños pequeños no ocupan lugar" o que pueden viajar sobre las faldas de un adulto: los menores deben ocupar su propia plaza y viajar en el asiento trasero mediante el Sistema de Retención Infantil (SRI) acorde a su peso y edad.
Las consecuencias: multas, quita de puntos y secuestro
Transportar un exceso de pasajeros o llevar ocupantes sin abrochar el cinturón configura una infracción grave. Las consecuencias legales se dividen en tres instancias:
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Sanción económica (multa): se mide en Unidades Fijas (equivalentes al precio del litro de nafta de mayor octanaje en la jurisdicción de juzgamiento) y las penalidades oscilan habitualmente entre las 100 UF y 300 UF por incumplimiento de las condiciones de seguridad. Esto varía en cada jurisdicción.
Scoring-quita de puntos: en las jurisdicciones adheridas al sistema de descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir, este tipo de faltas contempla una quita de 4 puntos al titular o conductor identificado.
Retención del vehículo: según el Artículo 72 de la ley, las autoridades de comprobación pueden aplicar la retención preventiva del vehículo si la infracción atenta contra la seguridad vial y no se puede resolver en el acto. Para continuar la marcha, las personas excedentes deberán descender del habitáculo y retirarse por otro medio. De no ser posible, el auto es acarreado al depósito municipal o provincial.
El peligro latente frente a las aseguradoras
Más allá de la sanción contravencional, existe un riesgo patrimonial enorme: en caso de sufrir un siniestro vial, las compañías de seguro suelen apelar a la cláusula de exclusión de cobertura por incumplimiento de la ley, dejando al conductor sin respaldo ante daños a terceros o a los propios acompañantes.
En pocas palabras
- Exceso de pasajeros: es una infracción grave según la Ley de Tránsito, sancionada con multas y pérdida de puntos.
- Capacidad del vehículo: el límite de ocupantes se rige por la cantidad de cinturones de seguridad homologados de fábrica.
- Consecuencias: superar la capacidad permitida puede acarrear multas, quita de puntos y hasta el secuestro del vehículo, además de la anulación de la cobertura del seguro.