Ley de Tránsito: exceso de pasajeros en el auto, de cuánto es la multa y cuándo pueden secuestrarte el vehículo

En un automóvil convencional de cinco plazas (dos delanteras y tres traseras), el máximo legal es de cinco ocupantes en total. La legislación descarta de plano el mito popular de que "los niños pequeños no ocupan lugar" o que pueden viajar sobre las faldas de un adulto: los menores deben ocupar su propia plaza y viajar en el asiento trasero mediante el Sistema de Retención Infantil (SRI) acorde a su peso y edad.

Las consecuencias: multas, quita de puntos y secuestro

Transportar un exceso de pasajeros o llevar ocupantes sin abrochar el cinturón configura una infracción grave. Las consecuencias legales se dividen en tres instancias:

Sanción económica (multa): se mide en Unidades Fijas (equivalentes al precio del litro de nafta de mayor octanaje en la jurisdicción de juzgamiento) y las penalidades oscilan habitualmente entre las 100 UF y 300 UF por incumplimiento de las condiciones de seguridad. Esto varía en cada jurisdicción.

Scoring-quita de puntos: en las jurisdicciones adheridas al sistema de descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir, este tipo de faltas contempla una quita de 4 puntos al titular o conductor identificado.

Retención del vehículo: según el Artículo 72 de la ley, las autoridades de comprobación pueden aplicar la retención preventiva del vehículo si la infracción atenta contra la seguridad vial y no se puede resolver en el acto. Para continuar la marcha, las personas excedentes deberán descender del habitáculo y retirarse por otro medio. De no ser posible, el auto es acarreado al depósito municipal o provincial.

En los operativos y controles policiales se controla la cantidad de pasajeros en cada auto.

El peligro latente frente a las aseguradoras

Más allá de la sanción contravencional, existe un riesgo patrimonial enorme: en caso de sufrir un siniestro vial, las compañías de seguro suelen apelar a la cláusula de exclusión de cobertura por incumplimiento de la ley, dejando al conductor sin respaldo ante daños a terceros o a los propios acompañantes.