Cada símbolo, dibujo, letra o pictograma en una etiqueta representa algo y está ahí justamente para brindarnos información importante. Saber qué significa un símbolo nos puede ser de mucha ayuda en emergencias.
Qué significa cada letra del matafuegos y por qué es importante saber leerlas
El matafuegos de la casa seguro es diferente al que tenemos en el auto o en el trabajo, por eso es importante saber qué significa cada símbolo en ellos
El matafuego es uno de esos objetos de seguridad cargado de símbolos o dibujos de señalización que poco conocemos o poco investigamos. Cada letra y color proporciona información sobre el uso, el tipo de fuego y las precauciones del extintor.
Te cuento qué significa cada pictograma de un matafuegos y por qué es una guía importante que siempre deberías tener cerca o memorizar en caso de fuego en el hogar, en el trabajo, en el auto o en cualquier espacio.
¿Qué significa cada símbolo del matafuegos?
Los pictogramas son signos o símbolos gráficos que representan de forma clara y simplificada una acción, un objeto, una cantidad, una idea o un paso a seguir. Los pictogramas se utilizan muchísimo en señalización y comunicación visual cotidiana.
El matafuegos puede tener uno o varios símbolos de este tipo. Para saber qué significa cada uno y actuar ante el fuego, hay que aprender a detectarlos e interpretarlos.
Los símbolos del matafuegos indican qué clase de fuego puede apagar ese extintor de manera segura. Esto es importante porque no todo fuego se puede apagar con agua o con espumas.
- El matafuego de clase A representa materiales sólidos como papel, madera, telas o cartón. Se representa con un triángulo verde con un tacho de basura y una madera incendiándose.
- Un matafuego de clase B se usa para líquidos inflamables como nafta, aceite y pinturas. Se simboliza en un cuadrado rojo con un recipiente líquido prendido fuego.
- La clase C se usa en aparatos eléctricos, ya que los fuegos que involucran electricidad no se pueden apagar con un extintor de agua. Se simboliza con un círculo azul con un enchufe y un cable con chispas.
- El matafuego clase D es para metales combustibles como sodio, potasio o magnesio. Se representa en una estrella amarilla con un engranaje encendido.
- Finalmente, un matafuego clase K se usa para aceites y grasas. Es común en cocinas comerciales y se representa con un hexágono negro y una sartén con fuego.
Precauciones de uso de un matafuego
Además de leer las letras, saber qué significa cada una y chequear los símbolos, al momento de agarrar un matafuego para apagar un incendio, hay que tener otras precauciones.
Antes de usarlo, hay que revisar la aguja de presión, que tiene que estar en la zona verde, y actuar si el fuego es pequeño y controlable.
Apunta a la base de las llamas del fuego, no al centro ni a la parte alta, y mantén el matafuego en posición vertical.
En pocas palabras
- Cada símbolo en un matafuegos brinda información vital sobre su uso y tipo de fuego.
- Los matafuegos se clasifican por letras (A, B, C, D, K) indicando el tipo de material inflamable que pueden extinguir.
- Es crucial verificar la aguja de presión y apuntar a la base de las llamas al usar un extintor.