Qué significa cada letra del matafuegos y por qué es importante saber leerlas

¿Qué significa cada símbolo del matafuegos?

Los pictogramas son signos o símbolos gráficos que representan de forma clara y simplificada una acción, un objeto, una cantidad, una idea o un paso a seguir. Los pictogramas se utilizan muchísimo en señalización y comunicación visual cotidiana.

El matafuegos puede tener uno o varios símbolos de este tipo. Para saber qué significa cada uno y actuar ante el fuego, hay que aprender a detectarlos e interpretarlos.

Foto tomada de todosobreextintores.com

Los símbolos del matafuegos indican qué clase de fuego puede apagar ese extintor de manera segura. Esto es importante porque no todo fuego se puede apagar con agua o con espumas.

El matafuego de clase A representa materiales sólidos como papel, madera, telas o cartón. Se representa con un triángulo verde con un tacho de basura y una madera incendiándose.

de clase A representa materiales sólidos como papel, madera, telas o cartón. Se representa con un triángulo verde con un tacho de basura y una madera incendiándose. Un matafuego de clase B se usa para líquidos inflamables como nafta, aceite y pinturas. Se simboliza en un cuadrado rojo con un recipiente líquido prendido fuego .

de clase B se usa para líquidos inflamables como nafta, aceite y pinturas. Se simboliza en un cuadrado rojo con un recipiente líquido prendido . La clase C se usa en aparatos eléctricos, ya que los fuegos que involucran electricidad no se pueden apagar con un extintor de agua. Se simboliza con un círculo azul con un enchufe y un cable con chispas.

El matafuego clase D es para metales combustibles como sodio, potasio o magnesio. Se representa en una estrella amarilla con un engranaje encendido.

clase D es para metales combustibles como sodio, potasio o magnesio. Se representa en una estrella amarilla con un engranaje encendido. Finalmente, un matafuego clase K se usa para aceites y grasas. Es común en cocinas comerciales y se representa con un hexágono negro y una sartén con fuego.

Precauciones de uso de un matafuego

Además de leer las letras, saber qué significa cada una y chequear los símbolos, al momento de agarrar un matafuego para apagar un incendio, hay que tener otras precauciones.

Hay que tener cuidado antes de usar un matafuego.

Antes de usarlo, hay que revisar la aguja de presión, que tiene que estar en la zona verde, y actuar si el fuego es pequeño y controlable.

Apunta a la base de las llamas del fuego, no al centro ni a la parte alta, y mantén el matafuego en posición vertical.