Las Malvinas por dentro: quiénes son y cómo viven los 3.600 ciudadanos de las islas

En las islas viven 3.662 personas, según el último censo oficial realizado en octubre de 2021. Casi 3.000 residen en Stanley, el único centro urbano del archipiélago, mientras que otras 350 viven dispersas en el llamado Camp, la extensa zona rural. A esto se suma la población vinculada a la base militar de Mount Pleasant, que tiene una dinámica propia.

Malvinas, una ciudad diminuta donde casi todos se conocen

El pub Victoria, uno de los lugares donde se juntan los isleños en Puerto Argentino (llamado por los pobladores Stanley). Google Maps

Puerto Argentino -o Puerto Stanley para los isleños- concentra buena parte de la vida de las islas. Allí están los edificios del gobierno, las escuelas, el hospital, comercios, restaurantes, hoteles, bancos y los principales servicios.

No hay grandes avenidas y el tráfico es escaso. El ritmo urbano está determinado más por el viento y el clima que por el tránsito. La población es tan pequeña que muchas personas tienen más de un empleo y las relaciones comunitarias tienen un peso enorme.

El censo oficial señala que prácticamente no existe desempleo y que una proporción importante de los adultos tiene formación terciaria o vocacional. La educación primaria y secundaria es gratuita para los chicos de las islas.

La comunidad tampoco es completamente homogénea. Personas nacidas en las islas conviven con británicos llegados del Reino Unido, habitantes procedentes de Santa Elena, filipinos, chilenos y trabajadores de otras partes del mundo. El último censo contabilizó residentes provenientes de 68 países.

En ese pequeño territorio del Atlántico Sur, entonces, conviven apellidos familiares de varias generaciones con personas que llegaron por un contrato de trabajo y terminaron haciendo allí su vida.

El negocio de la cría de ovejas para obtener lana también es visitado por turistas que eligen recorrer las Islas Malvinas.

La vida social tiene algunos rituales muy británicos. Los pubs forman parte del paisaje cotidiano y funcionan como lugares de encuentro después del trabajo. También hay actividades deportivas, golf, pesca y reuniones comunitarias.

El clima obliga a adaptar los horarios y las costumbres. El viento puede convertirse en protagonista durante buena parte del año y las distancias hacen que salir de Stanley no sea una decisión tan sencilla como tomar el auto y recorrer unos kilómetros por una ruta cualquiera.

En el Camp, la vida cambia todavía más. Allí aparecen las estancias, los caminos largos, los galpones, los corrales y la ganadería ovina. Hay poblaciones muy pequeñas y establecimientos separados por grandes extensiones de tierra.

El aislamiento también se siente en cuestiones tan simples como conseguir determinados productos. El abastecimiento depende de barcos y vuelos y la llegada de productos frescos forma parte de una logística mucho más compleja que la de cualquier ciudad continental.

De qué trabajan los pobladores de Malvinas

Durante décadas, la ganadería ovina fue uno de los grandes pilares de la economía. La lana y la carne de cordero todavía forman parte de la actividad del Camp, pero el gran negocio contemporáneo está en el mar.

La pesca se convirtió en uno de los principales motores económicos de las islas. Las licencias otorgadas a barcos extranjeros para pescar alrededor del archipiélago generan buena parte de los ingresos públicos, especialmente a partir de especies como el calamar.

La actividad pesquera, una de las principales de los pobladores de las Islas Malvinas. Imagen: Chequeado

A eso se suma el turismo, que tiene una particularidad muy llamativa. Durante el verano austral llegan cruceros que convierten por algunas horas a Stanley en una ciudad mucho más poblada que de costumbre.

Miles de visitantes desembarcan, recorren las calles, compran recuerdos, comen en restaurantes y vuelven al barco. Por unas horas, la pequeña capital cambia completamente de ritmo.

No hay universidades, los jóvenes estudian en el Reino Unido

Una de las particularidades de vivir en un territorio tan pequeño aparece cuando los chicos terminan la escuela.

No hay universidades en las islas, por lo que los jóvenes que quieren continuar una carrera deben viajar al exterior. El gobierno financia los estudios universitarios y técnicos de los residentes, principalmente en el Reino Unido.

Para una comunidad tan pequeña, formar profesionales es también una manera de intentar que esos jóvenes puedan regresar algún día.

Algunos vuelven atraídos por los salarios, las oportunidades laborales, la tranquilidad y la posibilidad de formar una familia cerca de los suyos. Otros descubren que Londres, Manchester u otras ciudades británicas ofrecen una vida profesional difícil de abandonar.

Así, uno de los desafíos de las islas no es solamente conseguir trabajadores, sino lograr que quienes nacieron allí quieran regresar después de conocer el mundo.

Un idioma inglés con palabras que llegaron desde el continente

Hay otra huella curiosa de la historia que conecta a las islas con Sudamérica.

El inglés que se habla allí tiene características propias y conserva palabras vinculadas al mundo rural que llegaron con los gauchos rioplatenses que trabajaron en las islas durante el siglo XIX.

En el vocabulario del Falkland Islands English aparecen términos como camp, galpón, corral, alazán y peón.

Es una de esas escasas rarezas que sobreviven en el lenguaje y recuerdan que la historia de las islas no comenzó en 1982.

El cementerio donde yacen 237 soldados argentinos

Y después está el otro paisaje de las Malvinas. Uno que resulta imposible de mirar de la misma manera desde Argentina.

A unos 88 kilómetros de Stanley, en la Isla Soledad, está Darwin. El trayecto atraviesa una geografía abierta, de grandes extensiones de pastizales, caminos rurales y muy pocas construcciones. El viaje puede llevar alrededor de una hora larga y buena parte del recorrido se realiza por caminos de ripio.

Allí, cerca de Goose Green, está el Cementerio de Darwin, donde fueron sepultados 237 combatientes argentinos muertos durante la guerra de 1982. El lugar nació después de los combates y terminó convirtiéndose en uno de los sitios de memoria más importantes de la guerra.

El cementerio está en medio de un paisaje que cuesta asociar con una guerra. No hay una ciudad alrededor ni grandes construcciones. Hay pasto, viento y una hilera de cruces blancas.

En las tumbas están los nombres de los soldados identificados y, durante años, muchas otras llevaron una inscripción que decía que se trataba de un soldado argentino conocido solamente por Dios. El trabajo de identificación genética permitió poner nombre a muchos de aquellos combatientes.

En el lugar también existe un monumento que recuerda a los 649 argentinos muertos durante el conflicto.

La distancia entre la vida cotidiana y la memoria

Puerto Argentino, donde se concentra el 99,9% de la población de Malvinas. Imagen: falklandislands.com

Quizás una de las particularidades más fuertes de las Malvinas actuales esté justamente en esa convivencia.

En Puerto Argentino (Stanley), la vida transcurre entre supermercados, escuelas, pubs, oficinas públicas y turistas que llegan desde un crucero. En el Camp, entre ovejas, estancias y caminos interminables. En Mount Pleasant, alrededor de una enorme infraestructura militar.

Y a menos de 90 kilómetros de esa vida cotidiana está Darwin.

Para un habitante de las islas puede ser parte de un paisaje conocido, melancólico. Para una familia argentina que perdió allí a un hijo, un hermano o un padre, ese mismo paisaje representa uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país.

Uno de los lugares de las islas donde se recuerda a los soldados caídos. Imagen: falklandislands.com

Las Malvinas de hoy tienen poco que ver con la imagen congelada que quedó instalada en la memoria argentina desde 1982. Hay una sociedad pequeña, diversa y moderna que trabaja, estudia, cría ovejas, pesca, recibe turistas y organiza su vida alrededor de una geografía extrema.

Pero en medio de esa normalidad permanece una marca imposible de borrar. Porque en estas islas donde viven apenas unas 3.600 personas, la historia de la guerra no está solamente en los libros. Está a unos 88 kilómetros de Stanley, detrás de una puerta, de unas cruces blancas y de un paisaje que todavía conserva el silencio de aquellos días.