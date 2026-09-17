La literatura argentina ha encontrado en María del Carmen "Camucha" Escobar a una de sus narradoras más apasionadas en el género de la novela histórica, el suspenso y la intriga. Con diez obras publicadas y una comunidad de lectores en constante crecimiento, la autora repasa en una entrevista con Diario UNO las claves de su carrera, sus métodos de trabajo y el insólito episodio en redes sociales que impulsó su visibilidad a nivel internacional.
De la terapia personal al fenómeno editorial: la historia detrás de las novelas de Camucha Escobar
Desde sus inicios terapéuticos en un taller literario hasta convertirse en un fenómeno editorial, Camucha Escobar narra la historia detrás de sus exitosas novelas de intriga
Sanar a través de las letras, el camino de Camucha Escobar
El vínculo de Camucha Escobar con la literatura nació como una extensión natural de su amor por la lectura desde la infancia. Sin embargo, su consolidación como escritora no ocurrió sino hasta cumplir los 40 años, cuando decidió volcarse a un taller literario por recomendación terapéutica para afrontar pensamientos negativos y angustia.
"Para poder escribir tenés que ser lectora, si no es imposible. Un psicólogo me sugirió ir a un taller literario y fue la mejor sugerencia de mi vida. Escribir cuentos cortos fue una forma de exorcizar mis demonios", señala la autora sobre sus primeros pasos en la narrativa breve y oscura.
Ese ejercicio inicial devino en la creación de novelas un poco más extensas, y donde el suspenso se entrelaza con el romance. Su talento fue respaldado por la célebre escritora cordobesa Cristina Bajo, lo que le permitió desembarcar en el sello Penguin Random House y, posteriormente, integrarse al catálogo de la editorial El Ateneo.
El proceso creativo de Escobar combina una disciplina constante con un minucioso trabajo de documentación histórica. Al abordar temáticas complejas como las redes de trata, la mafia en la Argentina de principios del siglo XX o las tramas ocultistas vinculadas al nazismo en Sudamérica, la autora ajusta su metodología según la naturaleza del proyecto.
Por ejemplo, en algunos casos prefiere indagar previamente en diversas fuentes históricas a medida que avanza con la escritura de la ficción; pero también puede investigar primero antes de comenzar con la redacción.
Además, Camucha asegura que su lugar preferido para redactar es en el campo, ya que se trata de un espacio libre de distracciones que le permite concentrarse durante jornadas prolongadas.
El "efecto Antonela Roccuzzo" y cómo afectó su carrera
Uno de los momentos de mayor repercusión mediática en la carrera de la autora ocurrió cuando Antonela Roccuzzo compartió en Instagram que se encontraba leyendo su obra La memoria del mal. La publicación, realizada en pleno desarrollo del Mundial de Fútbol, desencadenó un impacto inmediato en plataformas digitales y medios nacionales.
"No tengo ni idea de cómo le llegó el libro. Mis obras con El Ateneo no están en formato digital para cuidar el trabajo y evitar la piratería. Me explotó el Instagram en pleno Mundial; fue un fenómeno inexplicable", recuerda la autora.
En cuanto a su opinión sobre la digitalización de la lectura y el papel de las creadoras de contenido en redes sociales, Escobar mantiene una postura optimista sobre la supervivencia del libro impreso. A pesar del auge de las pantallas, sostiene que las nuevas generaciones continúan valorando la experiencia sensorial de la lectura tradicional: "A la gente joven y adolescente le encanta el libro en papel. Buscan tocarlo, tenerlo. El libro en papel va a seguir existiendo siempre".
En pocas palabras
- Camucha Escobar: la autora argentina de novelas históricas y de suspenso que inició su carrera por recomendación terapéutica.
- Fenómeno editorial: su visibilidad creció exponencialmente tras ser recomendada por Antonela Roccuzzo en redes sociales.
- Proceso creativo: combina disciplina, documentación histórica y un método de trabajo adaptado a cada proyecto, a menudo en el campo.