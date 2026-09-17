De la terapia personal al fenómeno editorial: la historia detrás de las novelas de Camucha Escobar

Ese ejercicio inicial devino en la creación de novelas un poco más extensas, y donde el suspenso se entrelaza con el romance. Su talento fue respaldado por la célebre escritora cordobesa Cristina Bajo, lo que le permitió desembarcar en el sello Penguin Random House y, posteriormente, integrarse al catálogo de la editorial El Ateneo.

El proceso creativo de Escobar combina una disciplina constante con un minucioso trabajo de documentación histórica. Al abordar temáticas complejas como las redes de trata, la mafia en la Argentina de principios del siglo XX o las tramas ocultistas vinculadas al nazismo en Sudamérica, la autora ajusta su metodología según la naturaleza del proyecto.

Por ejemplo, en algunos casos prefiere indagar previamente en diversas fuentes históricas a medida que avanza con la escritura de la ficción; pero también puede investigar primero antes de comenzar con la redacción.

Además, Camucha asegura que su lugar preferido para redactar es en el campo, ya que se trata de un espacio libre de distracciones que le permite concentrarse durante jornadas prolongadas.

El "efecto Antonela Roccuzzo" y cómo afectó su carrera

Uno de los momentos de mayor repercusión mediática en la carrera de la autora ocurrió cuando Antonela Roccuzzo compartió en Instagram que se encontraba leyendo su obra La memoria del mal. La publicación, realizada en pleno desarrollo del Mundial de Fútbol, desencadenó un impacto inmediato en plataformas digitales y medios nacionales.

"No tengo ni idea de cómo le llegó el libro. Mis obras con El Ateneo no están en formato digital para cuidar el trabajo y evitar la piratería. Me explotó el Instagram en pleno Mundial; fue un fenómeno inexplicable", recuerda la autora.

En cuanto a su opinión sobre la digitalización de la lectura y el papel de las creadoras de contenido en redes sociales, Escobar mantiene una postura optimista sobre la supervivencia del libro impreso. A pesar del auge de las pantallas, sostiene que las nuevas generaciones continúan valorando la experiencia sensorial de la lectura tradicional: "A la gente joven y adolescente le encanta el libro en papel. Buscan tocarlo, tenerlo. El libro en papel va a seguir existiendo siempre".