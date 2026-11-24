Las alas de murciélago son una de las preocupaciones estéticas más frecuentes al momento de entrenar los brazos. Se trata de la flacidez que aparece en la parte inferior del brazo, especialmente en la zona del tríceps, y que puede acentuarse con el paso de los años o los cambios de peso. Para trabajar esta región, existe un ejercicio sencillo que también ayuda a fortalecer los hombros y a continuación sabrás cuál es.
Elevaciones laterales: el ejercicio para trabajar brazos, hombros y reducir las alas de murciélago
Las elevaciones laterales son un movimiento de entrenamiento de fuerza que consiste en levantar los brazos hacia los costados hasta alcanzar la altura de los hombros. Su principal objetivo es trabajar el deltoides medio, uno de los músculos que forman el hombro y que contribuye a darle una apariencia más definida y firme.
Una de las variantes más conocidas son las elevaciones laterales con mancuernas. Para realizarlas, hay que colocarse de pie con una mancuerna ligera en cada mano, los brazos extendidos a los costados y las palmas orientadas hacia el cuerpo. Después, se flexionan ligeramente los codos y se levantan ambos brazos hacia los lados hasta llegar a la altura de los hombros.
El movimiento debe realizarse de manera controlada, sin balancear el torso ni utilizar el impulso para levantar el peso. Finalmente, se bajan las mancuernas lentamente hasta recuperar la posición inicial y se repite el ejercicio.
Elevaciones laterales con banda elástica, una variante del ejercicio para fortalecer brazos y hombros
Otra alternativa para trabajar los hombros y los brazos en casa es utilizar una banda elástica. Este accesorio genera resistencia durante el movimiento y permite entrenar sin necesidad de comprar mancuernas o utilizar máquinas de gimnasio.
Para comenzar, hay que colocarse de pie y pisar el centro de la banda con ambos pies. Luego, se toma un extremo con cada mano y se mantienen los brazos extendidos a los costados del cuerpo.
Desde esa posición, se elevan los brazos lateralmente hasta alcanzar la altura de los hombros, mientras se percibe la tensión que ejerce la banda. Después, se descienden lentamente y se repite la secuencia.
Para obtener buenos resultados, lo importante es mantener la constancia y elegir una resistencia adecuada para cada nivel. Los principiantes pueden comenzar con pocas repeticiones y aumentar progresivamente la intensidad, siempre priorizando la técnica. También conviene complementar este movimiento con otros ejercicios de fuerza para conseguir un entrenamiento más completo.