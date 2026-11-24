El movimiento debe realizarse de manera controlada, sin balancear el torso ni utilizar el impulso para levantar el peso. Finalmente, se bajan las mancuernas lentamente hasta recuperar la posición inicial y se repite el ejercicio.

El ejercicio de brazos ideal para eliminar las alas de murciélago.

Elevaciones laterales con banda elástica, una variante del ejercicio para fortalecer brazos y hombros

Otra alternativa para trabajar los hombros y los brazos en casa es utilizar una banda elástica. Este accesorio genera resistencia durante el movimiento y permite entrenar sin necesidad de comprar mancuernas o utilizar máquinas de gimnasio.

Para comenzar, hay que colocarse de pie y pisar el centro de la banda con ambos pies. Luego, se toma un extremo con cada mano y se mantienen los brazos extendidos a los costados del cuerpo.

Así podés erradicar las alas de murciélago.

Desde esa posición, se elevan los brazos lateralmente hasta alcanzar la altura de los hombros, mientras se percibe la tensión que ejerce la banda. Después, se descienden lentamente y se repite la secuencia.

Para obtener buenos resultados, lo importante es mantener la constancia y elegir una resistencia adecuada para cada nivel. Los principiantes pueden comenzar con pocas repeticiones y aumentar progresivamente la intensidad, siempre priorizando la técnica. También conviene complementar este movimiento con otros ejercicios de fuerza para conseguir un entrenamiento más completo.