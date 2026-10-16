Qué resultados necesita Godoy Cruz para seguir con chances de jugar la gran final de la Primera Nacional

En la Zona A de la categoría más importante del fútbol de ascenso, el líder es Ferro con 62 puntos. El equipo de Caballito podría conseguir la clasificación a la final por el ascenso este fin de semana, aunque para que esto ocurra debería ganarle a Racing de Córdoba, Deportivo Morón (58) tendría que perder con Mitre de Santiago del Estero y Godoy Cruz (57) no debería superar a Estudiantes de Caseros.

De Muner es el DT de Godoy Cruz.

El Tomba está a 5 puntos de Ferro con 9 por jugar es decir que solo una victoria le asegura poder mantenerse con chances hasta la próxima fecha. De todos modos para ser finalista necesitará ganar los 3 partidos que le quedan, que el Verdolaga no sume más de 4 unidades y que Morón deje algún punto en el camino.