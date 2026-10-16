Qué resultados necesita Godoy Cruz para seguir con chances de jugar la gran final de la Primera Nacional

La 34ta fecha de la Primera Nacional, en la que podría definirse el primero de los clasificados a la final por el ascenso, se pondrá en marcha este viernes y Godoy Cruz aún conserva chances de jugar por el pasaje directo a la Liga Profesional.
La 34ta fecha de la Primera Nacional, en la que podría definirse el primero de los clasificados a la final por el ascenso, se pondrá en marcha y Godoy Cruz aún conserva chances de jugar por el pasaje directo a la Liga Profesional.
La 34ta fecha de la Primera Nacional, en la que podría definirse el primero de los clasificados a la final por el ascenso, se pondrá en marcha este viernes y Godoy Cruz aún conserva chances de jugar por el pasaje directo a la Liga Profesional.
En la Zona A de la categoría más importante del fútbol de ascenso, el líder es Ferro con 62 puntos. El equipo de Caballito podría conseguir la clasificación a la final por el ascenso este fin de semana, aunque para que esto ocurra debería ganarle a Racing de Córdoba, Deportivo Morón (58) tendría que perder con Mitre de Santiago del Estero y Godoy Cruz (57) no debería superar a Estudiantes de Caseros.
El Tomba está a 5 puntos de Ferro con 9 por jugar es decir que solo una victoria le asegura poder mantenerse con chances hasta la próxima fecha. De todos modos para ser finalista necesitará ganar los 3 partidos que le quedan, que el Verdolaga no sume más de 4 unidades y que Morón deje algún punto en el camino.
Es importante aclarar que en caso de empate el Expreso tiene mejor diferencia de gol (13) que Ferro (9) pero peor que el Gallito (17).
En cuanto al segundo ascenso Godoy Cruz ya tiene asegurado un lugar entre los 8 mejores que disputarán el Reducido ya que mantiene una ventaja de 17 puntos sobre el 9no puesto en el que igualan con 40 puntos Los Andes, Racing de Córdoba y Chaco For Ever.
Viernes 16/10
Sábado 17/10
Domingo 18/10
Lunes 19/10