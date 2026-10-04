Godoy Cruz ganó un partido inolvidable y sus hinchas no pierden la ilusión de alcanzar el ascenso

Foto: Axel Lloret/UNO

En ese sentido el triunfo de este domingo también es valioso ya que mientras mejor ubicado termine Godoy Cruz tendrá el beneficio de la localía y la ventaja deportiva (con el empate pasa de ronda) en los cruces eliminatorios del certamen que definirá el segundo ascenso.

Foto: Axel Lloret/UNO

Los goles agónicos de Axel Rodríguez y Martín Pino hicieron revivir la ilusión de los hinchas en el Feliciano Gambarte, escenario que este sábado cumplió 67 años de vida.

El Expreso sigue su camino en la lucha por volver a Primera y la próxima parada será el lunes 12 frente a All Boys, en Floresta.

Postales de la ilusión de los hinchas de Godoy Cruz en el Gambarte

Foto: Axel Lloret/UNO

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