Godoy Cruz ganó un partido inolvidable y sus hinchas no pierden la ilusión de alcanzar el ascenso

Godoy Cruz perdía con Los Andes, pero en gran reacción logró una victoria épica (2-1) para mantener encendida la ilusión de sus hinchas de alcanzar el ascenso a la Liga Profesional.
Godoy Cruz perdía con Los Andes, pero logró una victoria épica para mantener encendida la ilusión de sus hinchas de alcanzar el ascenso
Godoy Cruz perdía con Los Andes, pero en gran reacción logró una victoria épica (2-1) para mantener encendida la ilusión de sus hinchas de alcanzar el ascenso a la Liga Profesional.
Más allá de las emociones que dejó el encuentro de este domingo en el Feliciano Gambarte el Tomba quedó tercero en la Zona A con 56 puntos y achicó la distancia con el puntero, Ferro Carril Oeste (61) y el escolta Deportivo Morón (58) cuando aún quedan 4 fechas por jugar.
No será fácil alcanzar la final por el ascenso directo, pero mientras los números otorguen chances los hinchas tombinos van a mantener la ilusión y en todo caso la conservarán para el Reducido.
En ese sentido el triunfo de este domingo también es valioso ya que mientras mejor ubicado termine Godoy Cruz tendrá el beneficio de la localía y la ventaja deportiva (con el empate pasa de ronda) en los cruces eliminatorios del certamen que definirá el segundo ascenso.
Los goles agónicos de Axel Rodríguez y Martín Pino hicieron revivir la ilusión de los hinchas en el Feliciano Gambarte, escenario que este sábado cumplió 67 años de vida.
El Expreso sigue su camino en la lucha por volver a Primera y la próxima parada será el lunes 12 frente a All Boys, en Floresta.