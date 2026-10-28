Los Pumitas 7s, con el mendocino Gonzalo Cairo, van por el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

La competición de rugby en Dakar 2026 se disputará en el Complejo Iba Mar Diop, con capacidad para 8.000 espectadores y Los Pumitas 7s jugarán la clasificación el domingo 1 desde las 10.30 (7.30 hora argentina) y el lunes 2 desde las 13 (10 en Argentina) será la definición con la final prevista para las 17 (14 en Argentina). Las imágenes se podrán ver por Claro Sports en Youtube y por TyC Sports.

Los Pumitas 7s se entrenaron con Los Pumas 7s antes de viajar.

Augusto Gómez Alustiza, head coach del equipo nacional, explicó: "Siempre las expectativas para afrontar un torneo son altas, pero teniendo claro que el objetivo principal es el desarrollo de los jugadores. En este caso son muy jóvenes, recién ingresan a la estructura y, para la gran mayoría, es su primera experiencia internacional. Trabajamos para darles herramientas, pero siendo conscientes de que este torneo es el comienzo de sus recorridos en selección nacional".

Por su parte, Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7s, se refirió a la oportunidad de participar en un Juego Olímpico: "El torneo es una excusa para poder juntar un grupo de jugadores juveniles, sobre todo en el seven que no tenemos una competencia regular en esta categoría. Siempre se busca ampliar la base de jugadores y será una experiencia olímpica increíble para los chicos"

Los Pumitas 7s para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Abbondati, Santiago (CUBA)

Anderson, Federico (San Andrés)

Benedit, Ramón (CUBA)

Cairo, Gonzalo (Marista)

Cocomarola, Joaquín (Aranduroga, Corrientes)

Fossati, Benjamín (Belgrano Athletic)

Galetti, Tomás (Jockey, Salta)

Kantz, Federico (Hindú)

Ledesma, Felipe (Córdoba Athletic)

Maris, Juan Bautista (Tucumán Rugby)

Martos Rodríguez, Santiago (Jockey, Salta)

Zapiola, Joaquín (Sporting, Mar del Plata)

El Rugby 7 en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Domingo 1 de noviembre

10:30 - masculino. Fase de grupos. Sesión 1

13:30 - masculino. Fase de grupos. Sesión 2

Lunes 2 de noviembre

11:30 - femenino. Fase de grupos

12:58 - masculino. Clasificación

16:38 - masculino. Final por la medalla de bronce

17:05 - masculino. Final por la medalla de oro

Martes, 3 de noviembre

9:40 - femenino. Fase de grupos

13:08 - femenino. Clasificación

16:36 - femenino. Final por la medalla de bronce

17:03 - femenino. Final por la medalla de oro

Rugby 7 en Dakar 2026: grupos y equipos

Femenino

Grupo A

Australia

Kenia

República Popular China

Senegal

Grupo B

Estados Unidos

España

Chequia

Madagascar

Masculino

Grupo A

Sudáfrica

Alemania

Canadá

Senegal

Grupo B