Los Pumitas 7s, con el mendocino Gonzalo Cairo, van por el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Desde este sábado 31 de octubre al viernes 13 de noviembre, Dakar, en Senegal, será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 donde Los Pumitas 7s, con presencia mendocina, irán en busca de una medalla.
Desde este sábado 31 de octubre, Dakar será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 donde Los Pumitas 7s, con presencia mendocina, irán por una medalla.
Desde este sábado 31 de octubre al viernes 13 de noviembre, Dakar, en Senegal, será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 donde Los Pumitas 7s, con presencia mendocina, irán en busca de una medalla.
El rugby seven se jugará del domingo 1 al martes 3 de noviembre, con Argentina como campeón defensor y 12 jugadores representarán al seleccionado nacional entre los que figura Gonzalo Cairo de Marista.
El conjunto argentino compartirá el Grupo B junto con Francia, Japón y Samoa e intentará repetir el oro logrado en Buenos Aires 2018 venciendo en la final a Francia (24-14) con un equipo integrado por dos jugadores de Marista, Juan Martín González y Julián Hernández, y algunos que hoy son figuras como Lucio Cinti, Ignacio Mendy, Marcos Moneta y Matteo Graziano.
La competición de rugby en Dakar 2026 se disputará en el Complejo Iba Mar Diop, con capacidad para 8.000 espectadores y Los Pumitas 7s jugarán la clasificación el domingo 1 desde las 10.30 (7.30 hora argentina) y el lunes 2 desde las 13 (10 en Argentina) será la definición con la final prevista para las 17 (14 en Argentina). Las imágenes se podrán ver por Claro Sports en Youtube y por TyC Sports.
Augusto Gómez Alustiza, head coach del equipo nacional, explicó: "Siempre las expectativas para afrontar un torneo son altas, pero teniendo claro que el objetivo principal es el desarrollo de los jugadores. En este caso son muy jóvenes, recién ingresan a la estructura y, para la gran mayoría, es su primera experiencia internacional. Trabajamos para darles herramientas, pero siendo conscientes de que este torneo es el comienzo de sus recorridos en selección nacional".
Por su parte, Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7s, se refirió a la oportunidad de participar en un Juego Olímpico: "El torneo es una excusa para poder juntar un grupo de jugadores juveniles, sobre todo en el seven que no tenemos una competencia regular en esta categoría. Siempre se busca ampliar la base de jugadores y será una experiencia olímpica increíble para los chicos"
Domingo 1 de noviembre
Lunes 2 de noviembre
Martes, 3 de noviembre
Femenino
Grupo A
Grupo B
Masculino
Grupo A
Grupo B