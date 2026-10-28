Mundial Sub 15: otras dos victorias de la Selección argentina y los cruces por el título

En el comienzo de la jornada, con 3 goles de Nicolás Losavio y uno de Elías Torres, el combinado nacional derrotó por 4-2 a Bolivia y luego, en el mediodía argentino, superó 2 a 1 a Costa de Marfil con tantos de Renzo Gonella y Elías Torres.

Este jueves, desde las 03:15 hora argentina (TV por DAZN), la Albiceleste continuará con su participación en la categoría B del certamen ante Croacia. En caso de ganar se medirá a las 10 con el vencedor del cruce entre Portugal e Irán.