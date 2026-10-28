Mundial Sub 15: otras dos victorias de la Selección argentina y los cruces por el título

La Selección argentina, ya sin chances de alcanzar el título, consiguió otras dos victorias en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con un formato novedoso.
La Selección argentina, ya sin chances de alcanzar el título, consiguió otras dos victorias en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán
La Selección argentina, ya sin chances de alcanzar el título, consiguió otras dos victorias en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con un formato novedoso.
En el comienzo de la jornada, con 3 goles de Nicolás Losavio y uno de Elías Torres, el combinado nacional derrotó por 4-2 a Bolivia y luego, en el mediodía argentino, superó 2 a 1 a Costa de Marfil con tantos de Renzo Gonella y Elías Torres.
Este jueves, desde las 03:15 hora argentina (TV por DAZN), la Albiceleste continuará con su participación en la categoría B del certamen ante Croacia. En caso de ganar se medirá a las 10 con el vencedor del cruce entre Portugal e Irán.
El conjunto dirigido por Adrián Gallará perdió en el debut con Argelia (1-0) y luego acumula 6 victorias consecutivas ante China Taipei (1-0), Omán (5-1), Surinam (3-0) y Malaui (4-2), todas por la fase de grupos, Bolivia y Costa de Marfil.
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Octavos de final