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Mundial Sub 15

Mundial Sub 15: otras dos victorias de la Selección argentina y los cruces por el título

La Selección argentina, ya sin chances de alcanzar el título, consiguió otras dos victorias en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Sub 15 ha ido de menor a mayor en Azerbaiyán.

La Sub 15 ha ido de menor a mayor en Azerbaiyán.

La Selección argentina, ya sin chances de alcanzar el título, consiguió otras dos victorias en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con un formato novedoso.

En el comienzo de la jornada, con 3 goles de Nicolás Losavio y uno de Elías Torres, el combinado nacional derrotó por 4-2 a Bolivia y luego, en el mediodía argentino, superó 2 a 1 a Costa de Marfil con tantos de Renzo Gonella y Elías Torres.

Este jueves, desde las 03:15 hora argentina (TV por DAZN), la Albiceleste continuará con su participación en la categoría B del certamen ante Croacia. En caso de ganar se medirá a las 10 con el vencedor del cruce entre Portugal e Irán.

El conjunto dirigido por Adrián Gallará perdió en el debut con Argelia (1-0) y luego acumula 6 victorias consecutivas ante China Taipei (1-0), Omán (5-1), Surinam (3-0) y Malaui (4-2), todas por la fase de grupos, Bolivia y Costa de Marfil.

Todo el programa de partidos del Mundial Sub 15 de la FIFA

La definición del Mundial Sub 15 - Azerbaiyán 2026

Octavos de final

  • Brasil - Venezuela
  • España - Ecuador
  • Marruecos - Paraguay
  • Grecia - Uruguay
  • Italia - Rep. Checa
  • Colombia - Polonia
  • Ghana - México
  • Egipto - Guinea

Cómo se juega el Mundial Sub 15

  • Futbolistas nacidos en 2011 o 2012,.
  • 8 jugadores contra 8.
  • Canchas de menor dimensión de 68 x 47m.
  • Arcos reglamentarios de 7.32 x 2.44m.
  • Dos tiempos de 20 minutos.
  • Se juega en solo 9 días.
  • Todos los partidos se transmiten en vivo a través de DAZN.

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