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modificaciones para los equipos mendocinos

Cambios en la última fecha de Primera División y en el final de la Primera Nacional por la visita del Papa León XIV

Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú verán afectados sus cronogramas por la visita del Papa León XVI

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La agenda del fútbol argentino, incluido el clásico mendocino entre la Lepra y el Lobo se verá afectado por la visita del Papa León XIV.

La agenda del fútbol argentino, incluido el clásico mendocino entre la Lepra y el Lobo se verá afectado por la visita del Papa León XIV.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La agenda del fútbol argentino se verá afectado los primeros días de noviembre a causa de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Tanto la última fecha de la Primera División, como la instancia definitoria de la Primera Nacional sufrirán modificaciones en sus cronogramas debido a que las fuerzas de seguridad estarán afectadas a la visita del sumo Pontífice.

El Torneo Clausura de Primera División se verá afectado en la última fecha

En la máxima categoría del fútbol argentino, la última fecha del Torneo Clausura se verá afectada y cambiará su agenda. La misma que iba a disputarse el segundo fin de semana de noviembre tendrá algunas modificaciones.

La fecha 16 del Clausura, que entre sus partidos contiene el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia, se jugará entre semana, entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.

El cl&aacute;sico entre la Lepra y Gimnasia se cambiar&aacute; de d&iacute;a.

El clásico entre la Lepra y Gimnasia se cambiará de día.

Hay serias chances de que el clásico entre la Lepra y el Lobo se juegue el viernes por la tarde en el Víctor Legrotaglie.

La Liga Profesional dará a conocer este jueves el cronograma final en la reunión de Comité Ejecutivo.

Cómo se modifica la recta final de la Primera Nacional

Godoy Cruz y el Deportivo Maipú también sufrirán las modificaciones en sus agendas producto de la visita del Papa León XIV. La final por el primer ascenso y el inicio del Reducido se postergarán para el siguiente fin de semana (del 14 y 15 de noviembre).

Por su parte, la final por el segundo ascenso a la Primera División se disputará el sábado 19 de diciembre.

Godoy Cruz espera por la final o por el Reducido de la Primera Nacional.&nbsp;

Godoy Cruz espera por la final o por el Reducido de la Primera Nacional.

Todas las modificaciones se deben a que APREVIDE no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 con motivo de que las fuerzas estarán afectadas a la visita del sumo Pontífice. El Comité de Seguridad de CABA hará lo propio hasta el martes 10 inclusive.

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