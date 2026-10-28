Cambios en la última fecha de Primera División y en el final de la Primera Nacional por la visita del Papa León XIV

El clásico entre la Lepra y Gimnasia se cambiará de día.

Hay serias chances de que el clásico entre la Lepra y el Lobo se juegue el viernes por la tarde en el Víctor Legrotaglie.

La Liga Profesional dará a conocer este jueves el cronograma final en la reunión de Comité Ejecutivo.

Cómo se modifica la recta final de la Primera Nacional

Godoy Cruz y el Deportivo Maipú también sufrirán las modificaciones en sus agendas producto de la visita del Papa León XIV. La final por el primer ascenso y el inicio del Reducido se postergarán para el siguiente fin de semana (del 14 y 15 de noviembre).

Por su parte, la final por el segundo ascenso a la Primera División se disputará el sábado 19 de diciembre.

Godoy Cruz espera por la final o por el Reducido de la Primera Nacional. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Todas las modificaciones se deben a que APREVIDE no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 con motivo de que las fuerzas estarán afectadas a la visita del sumo Pontífice. El Comité de Seguridad de CABA hará lo propio hasta el martes 10 inclusive.