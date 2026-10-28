Se incendia un departamento del 7mo piso de un edificio de calle España al 1200, entre Espejo y Gutiérrez, de la Ciudad de Mendoza. Pasado el mediodía, se oyó una explosión y rápidamente se expandieron las llamas.
Se incendió un departamento en España y Gutiérrez, de la Ciudad de Mendoza: imágenes impactantes
Las llamas salieron del 7mo piso, sorprendiendo a vecinos y transeúntes. Los bomberos actúan en el lugar. Según la primera información, hay personas afectadas por humo
Varios llamados al 911 alertaron sobre el incendio, que sorprendió en pleno centro a las 12.30 de este miércoles. El pedido de auxilio señalaba la presencia de personas con dificultades para evacuar.
La Policía y el personal de Bomberos constataron que algunos vecinos fueron afectados por inhalación de humo.
Según reportaron desde el lugar, el edificio afectado cuenta con 52 departamentos y 10 locales comerciales.
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El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, confirmó que 4 personas y sus mascotas fueron evacuadas. Entre ellas, la empleada doméstica que se encontraba en el departamento que se incendió.
El funcionario señaló que aún se desconocen las causas del inicio del fuego y que el mismo se concentró en un único departamento, sin propagarse al resto del edificio.
Trabajaron en el lugar Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, con apoyo hídrico. Además, se solicitó la presencia de personal de Tránsito y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Nota en proceso.