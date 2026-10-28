Se incendió un departamento en España y Gutiérrez, de la Ciudad de Mendoza: imágenes impactantes

Según reportaron desde el lugar, el edificio afectado cuenta con 52 departamentos y 10 locales comerciales.

Cómo comenzó el incendio en el microcentro de Mendoza

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, confirmó que 4 personas y sus mascotas fueron evacuadas. Entre ellas, la empleada doméstica que se encontraba en el departamento que se incendió.

El funcionario señaló que aún se desconocen las causas del inicio del fuego y que el mismo se concentró en un único departamento, sin propagarse al resto del edificio.

Trabajaron en el lugar Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, con apoyo hídrico. Además, se solicitó la presencia de personal de Tránsito y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Nota en proceso.