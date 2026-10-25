Los perros son el mejor amigo del hombre y ante la necesidad, son capaces de salvarle la vida a cualquier persona. Tal como le pasó a una mujer que tras sufrir las consecuencias del COVID-19, un pastor alemán le salvó la vida de morir.
Cuando un incendio golpeó la puerta de Donna, a medida que las llamas se acercaban rápidamente a su hogar, Shadow ayudó a que su compañera, Donna, pudiera escapar.
No notó que su casa se prendía fuego y su pastor alemán le salvó la vida a ella y a su gato
Durante un incendio, un perro llamado Shadow se convirtió en el héroe indiscutible que salvó la vida de su compañera, Donna Carberry. El siniestro, uno de los tres grandes incendios forestales que devastaron Washington en agosto de 2026, avanzaba rápidamente hacia su propio hogar, pero la reacción del perro permitió advertir el avance del fuego antes de que fuera tarde.
En un principio, el animal intentó llamar la atención tranquilamente, pero después se tornó insistente y comenzó a patear una de las puertas de la casa. Cuando Donna fue a ver que necesitaba su mascota descubrió que su granero estaba quemándose y que el fuego avanzaba por las escaleras hacia la casa.
Sin tiempo para ponerse los zapatos, tomó en brazos a su gato y huyó por la puerta del frente junto a su familia antes de que todo quedara en llamas. En medio del caos permaneció desorientada por un día hasta que una residente que evacuaba caballos la auxilió y la trasladó a un albergue de emergencia.
El fuego consumió por completo la viviendai y por sus lesiones físicas, Donna no podía cuidar sola al perro que le salvó la vida. Ante esta situación, la organización Best Friends Animal Society asumió su resguardo provisional, facilitándole collar, cama, esterilización, microchip y vacunas para que su héroe y leal compañero la espere hasta su recuperación.
En pocas palabras
- Perro héroe: un pastor alemán llamado Shadow salvó a su dueña, Donna, de un incendio al alertarla de las llamas que avanzaban hacia su casa.
- Consecuencias: Donna perdió el olfato por COVID-19 y no notó el fuego, pero la insistencia de Shadow le permitió escapar con su gato antes de que la casa se incendiara por completo.
- Asistencia: tras el siniestro, la organización Best Friends Animal Society se hizo cargo del cuidado provisional de Shadow mientras Donna se recupera.