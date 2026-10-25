No notó que su casa se prendía fuego y su pastor alemán le salvó la vida a ella y a su gato

En un principio, el animal intentó llamar la atención tranquilamente, pero después se tornó insistente y comenzó a patear una de las puertas de la casa. Cuando Donna fue a ver que necesitaba su mascota descubrió que su granero estaba quemándose y que el fuego avanzaba por las escaleras hacia la casa.

Shadow: un perro héroe.

Sin tiempo para ponerse los zapatos, tomó en brazos a su gato y huyó por la puerta del frente junto a su familia antes de que todo quedara en llamas. En medio del caos permaneció desorientada por un día hasta que una residente que evacuaba caballos la auxilió y la trasladó a un albergue de emergencia.

El fuego consumió por completo la viviendai y por sus lesiones físicas, Donna no podía cuidar sola al perro que le salvó la vida. Ante esta situación, la organización Best Friends Animal Society asumió su resguardo provisional, facilitándole collar, cama, esterilización, microchip y vacunas para que su héroe y leal compañero la espere hasta su recuperación.