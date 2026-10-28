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Superclásico: el balance de los últimos 10 cruces entre Boca y River

En plena definición, el Superclásico cruza a un Boca a tiro de la corona con un River que quiere extender su recuperación

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ya se comienza a palpitar el Superclásico.

Ya se comienza a palpitar el Superclásico.

Boca y River volverán a verse las caras en un Superclásico donde el margen de error es mínimo teniendo en cuenta que ambos tienen dinámicas ascendentes, aunque con objetivos y realidades muy diferentes. Mientras que el Xeneize llega tonificado por la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, el Millonario solo lucha por el Torneo Clausura.

El historial de los últimos diez cruces refleja una ligera ventaja para los de la Ribera - con cinco triunfos, cuatro caídas y una igualdad -, una radiografía de lo disputada que se volvió la serie en los antecedentes inmediatos y del peso que tendrá cada detalle sobre el césped.

La cima anual al rojo vivo y la ilusión de River: qué se juegan en el Superclásico

Para Boca, el Superclásico se presenta como una parada bisagra en su carrera por quedarse con el título de la temporada. Aunque una victoria este domingo no le alcanzará para gritar campeón de manera anticipada de la Copa de Liga - comparte la punta con Argentinos Juniors en 57 unidades y Rosario Central acecha con 56 a falta de dos fechas -, sumar de a tres le permitirá sostener la vanguardia y quedar a tiro de la consagración en la jornada final.

A favor del equipo de la Ribera juega el empuje emocional de haber dejado en el camino a Vasco da Gama en el mismísimo Estadio Maracaná para meterse en la gran definición internacional.

Boca viene en una muy buena racha previo al Supercl&aacute;sico.

Boca viene en una muy buena racha previo al Superclásico.

En el vestuario de enfrente, el escenario cambió de forma notable durante las últimas semanas. Tras el cierre del ciclo de Eduardo Coudet, la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador interino le devolvió al equipo el orden y la tranquilidad que venía reclamando.

Gracias a una racha positiva de resultados, el Millonario aseguró su boleto para los playoffs del Torneo Clausura y recuperó una fisonomía competitiva que parecía extraviada antes de medirse con su clásico adversario.

Gracias a Ponzio River volvi&oacute; a recuperar la sonrisa y tiene chances en el Supercl&aacute;sico.

Gracias a Ponzio River volvió a recuperar la sonrisa y tiene chances en el Superclásico.

Si bien la matemática todavía le asigna a River una lejana opción de pelear por la tabla general, en el Monumental son conscientes de que esa vía depende de una combinación casi inverosímil de traspiés de los de arriba.

Por eso, el verdadero valor del partido para los de Núñez pasa por asestarle un golpe directo a las aspiraciones del puntero, ratificar el ciclo de Ponzio y llegar a la fase eliminatoria con la moral en su punto más alto.

El &uacute;ltimo Supercl&aacute;sico lo gan&oacute; Boca en el Monumental con gol de Paredes, de penal.

El último Superclásico lo ganó Boca en el Monumental con gol de Paredes, de penal.

Los resultados de los últimos 10 Superclásicos

  • Copa de la Liga 2022: River 0 - 1 Boca
  • Liga Profesional 2022: Boca 1 - 0 River
  • Liga Profesional 2023: River 1 - 0 Boca
  • Copa de la Liga 2023: Boca 0 - 2 River
  • Copa de la Liga 2024: River 1 - 1 Boca
  • Copa de la Liga 2024: River 2 - 3 Boca
  • Liga Profesional 2024: Boca 0 - 1 River
  • Torneo Apertura 2025: River 2 - 1 Boca
  • Torneo Clausura 2025: Boca 2 - 0 River
  • Torneo Apertura 2026: River 0 - 1 Boca

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