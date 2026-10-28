Superclásico: el balance de los últimos 10 cruces entre Boca y River

A favor del equipo de la Ribera juega el empuje emocional de haber dejado en el camino a Vasco da Gama en el mismísimo Estadio Maracaná para meterse en la gran definición internacional.

Boca viene en una muy buena racha previo al Superclásico.

En el vestuario de enfrente, el escenario cambió de forma notable durante las últimas semanas. Tras el cierre del ciclo de Eduardo Coudet, la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador interino le devolvió al equipo el orden y la tranquilidad que venía reclamando.

Gracias a una racha positiva de resultados, el Millonario aseguró su boleto para los playoffs del Torneo Clausura y recuperó una fisonomía competitiva que parecía extraviada antes de medirse con su clásico adversario.

Gracias a Ponzio River volvió a recuperar la sonrisa y tiene chances en el Superclásico.

Si bien la matemática todavía le asigna a River una lejana opción de pelear por la tabla general, en el Monumental son conscientes de que esa vía depende de una combinación casi inverosímil de traspiés de los de arriba.

Por eso, el verdadero valor del partido para los de Núñez pasa por asestarle un golpe directo a las aspiraciones del puntero, ratificar el ciclo de Ponzio y llegar a la fase eliminatoria con la moral en su punto más alto.

El último Superclásico lo ganó Boca en el Monumental con gol de Paredes, de penal.

Los resultados de los últimos 10 Superclásicos