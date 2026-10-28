La decisión de Conmebol que confirma la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

Estudiantes de La Plata confirmó su condición de finalista de la Copa Libertadores 2026 después de que Conmebol haya rechazado la protesta presentada por Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo.
Estudiantes de La Plata confirmó su condición de finalista de la Copa Libertadores 2026 después de que Conmebol haya rechazado la protesta presentada por Flamengo.
Estudiantes de La Plata confirmó su condición de finalista de la Copa Libertadores 2026 después de que Conmebol haya rechazado la protesta presentada por Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo.
En un breve comunicado el Pincha informó: "La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia!".
El club brasileño había buscado por la vía legal adjudicarse la victoria y obtener el pase a la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras, pese a haber sido derrotado en el campo de juego.
El conflicto se originó cuando Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para conseguir una medida cautelar que habilitara a Rojo, cuya inscripción había sido rechazada inicialmente por la entidad sudamericana.
Aunque el tribunal autorizó la participación provisoria del futbolista, rechazó el pedido del club platense para eximirlo de posibles consecuencias deportivas y disciplinarias, por lo que el Pincha asumió el riesgo reglamentario al incluirlo en el partido.
Flamengo hizo su presentación formal se realizó dentro de los plazos establecidos en el artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la Conmebol, en donde argumentó que actuaron únicamente para defender sus intereses institucionales una vez incorporados al expediente.
En el mismo texto, el club carioca subrayó su respeto tanto por el organismo sudamericano como por el TAS y por la entidad platense, y concluyó señalando que aguardaban la resolución definitiva del tribunal con absoluta confianza en el proceso legal en curso.