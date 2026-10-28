Boca y la Selección argentina toman decisiones fuertes sobre el futuro de Leonel Flores

El delantero de Boca Leonel Flores podría empezar desde el banco de suplentes en Superclásico ante River que se disputará el próximo domingo desde las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.
El delantero de Boca Leonel Flores podría empezar desde el banco de suplentes en Superclásico ante River que se disputará el próximo domingo desde las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.
El delantero de Boca Leonel Flores podría empezar desde el banco de suplentes en Superclásico ante River que se disputará el próximo domingo desde las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.
Rodolfo Arruabarrena tiene casi todo listo de cara a su primer enfrentamiento con su clásico rival luego de más de 10 años, pero la gran duda está en quién acompañará al delantero uruguayo Miguel Merentiel. Si bien en los últimos partidos quien ocupó ese lugar fue Flores, el juvenil podría salir del once luego de tener un bajo rendimiento con respecto a lo que tenía acostumbrado al entrenador.
Arruabarrena analiza las posibles alternativas, que incluyen al colombiano Sebastián Villa, quien muestra buenos ingresos desde el banco, como ante Independiente, partido en el que asistió a Facundo Jagger Herrera para que convirtiera el tanto de la victoria.
La otra opción sería Alan Velasco, que hizo lo propio con buenos rendimientos, aunque como titular en Avellaneda. Ambos aprovecharon los minutos que les brindó el entrenador, quien varió la dupla atacante tanto en la Copa Sudamericana como en el fútbol local, con el Torneo Clausura y la Copa Argentina.
A días del Superclásico frente River, Boca se entrena en el predio de Ezeiza con la nueva pelota que debutará el domingo 1 de noviembre y la buena noticia respecto de Leonel Flores es que Lionel Scaloni tiene decidido no convocar a jugadores de Boca para que puedan afrontar sus respectivos compromisos con el club.
Flores y Milton Delgado iban a ser convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, pero el cuerpo técnico decidió liberarlos para que puedan estaren la última fecha del Clausura, que definirá el título de la Anual, las semifinales de Copa Argentina y la Final de la Sudamericana
* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia