Boca y la Selección argentina toman decisiones fuertes sobre el futuro de Leonel Flores

La otra opción sería Alan Velasco, que hizo lo propio con buenos rendimientos, aunque como titular en Avellaneda. Ambos aprovecharon los minutos que les brindó el entrenador, quien varió la dupla atacante tanto en la Copa Sudamericana como en el fútbol local, con el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Leonel Flores no sería convocado a la Selección argentina

A días del Superclásico frente River, Boca se entrena en el predio de Ezeiza con la nueva pelota que debutará el domingo 1 de noviembre y la buena noticia respecto de Leonel Flores es que Lionel Scaloni tiene decidido no convocar a jugadores de Boca para que puedan afrontar sus respectivos compromisos con el club.

Milton Delgado, uno de los jóvenes de Boca que interesa a Scaloni.

Flores y Milton Delgado iban a ser convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, pero el cuerpo técnico decidió liberarlos para que puedan estaren la última fecha del Clausura, que definirá el título de la Anual, las semifinales de Copa Argentina y la Final de la Sudamericana

El cronograma de partidos de Boca en lo que queda del 2026 *

1/11 vs. River (L) Torneo Clausura

6/11 vs Defensa y Justicia (L) Torneo Clausura

14/11 vs. Banfield (Mendoza) Copa Argentina

21/11 a las 19 (Barranquilla) vs. Atlético Mineiro

25/11 Octavos de final Torneo Clausura (rival y localía a confirmar)

29/11 Cuartos de final Torneo Clausura *

2/12 Final Copa Argentina *

6/12 Semifinal Torneo Clausura *

9/12 Final (La Plata) Torneo Clausura *

16/12 Final (Córdoba) Trofeo de Campeones *

* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia