Franco Colapinto palpitó la revancha en México: "Estamos completamente enfocados"

Su análisis continuó: "Habíamos progresado razonablemente considerando que salimos desde atrás y con neumáticos duros, sin embargo, ahora estamos completamente enfocados en Ciudad de México y en tener un fin de semana más sencillo y positivo".
Con respecto al próximo desafío que tendrá, puso en valor al público mexicano: "El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es una pista especial para correr y tiene un ambiente increíble con la afición mexicana. Se les puede escuchar animando y cantando, especialmente en la sección del Estadio, que es una de las partes más singulares de cualquier pista, durante todo el año".
"La altitud también añadirá un desafío diferente, así que tendremos que poner a punto el auto para afrontar las condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible", concluyó Franco Colapinto.
Colapinto tendrá la posibilidad de dar un gran show en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Cronograma y horarios para seguir a Franco Colapinto en el GP de México
Viernes 30 de octubre
- Práctica 1: 15.30 a 16.30 horas.
- Práctica 2: 19 a 20 horas.
Sábado 31 de octubre
- Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas.
- Clasificación 18 a 19 horas.
Domingo 1 de noviembre