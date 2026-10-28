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En el Autódromo Hermanos Rodríguez

Franco Colapinto palpitó la revancha en México: "Estamos completamente enfocados"

Luego del DNF en Estados Unidos Franco Colapinto tendrá la oportunidad de recuperarse y en la previa se mostró confiado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto ya está en México.

Franco Colapinto ya está en México.

Franco Colapinto no formará parte de la primera práctica libre, ya que su monoplaza será pilotado por Gabriele Mini, integrante de la academia de Alpine. De este modo, el argentino recién saltará a la pista el viernes por la tarde, cuando comience su actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de México asoma como la oportunidad ideal para que el piloto argentino quiebre una racha adversa que lo alejó de la zona de puntos.

Franco Colapinto se prepara para correr en el GP de M&eacute;xico.

Franco Colapinto se prepara para correr en el GP de México.

Franco Colapinto palpitó la revancha en México

En diálogo con la página oficial de Alpine el argentino se refirió a lo sucedido en Texas donde tuvo que abandonar tras un toque con Lindblad: "Fue una verdadera lástima tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin después de que el auto sufriera daños en el incidente con Arvid".

Su análisis continuó: "Habíamos progresado razonablemente considerando que salimos desde atrás y con neumáticos duros, sin embargo, ahora estamos completamente enfocados en Ciudad de México y en tener un fin de semana más sencillo y positivo".

Con respecto al próximo desafío que tendrá, puso en valor al público mexicano: "El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es una pista especial para correr y tiene un ambiente increíble con la afición mexicana. Se les puede escuchar animando y cantando, especialmente en la sección del Estadio, que es una de las partes más singulares de cualquier pista, durante todo el año".

"La altitud también añadirá un desafío diferente, así que tendremos que poner a punto el auto para afrontar las condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible", concluyó Franco Colapinto.

Colapinto tendr&aacute; la posibilidad de dar un gran show en el Aut&oacute;dromo Hermanos Rodr&iacute;guez.

Colapinto tendrá la posibilidad de dar un gran show en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cronograma y horarios para seguir a Franco Colapinto en el GP de México

Viernes 30 de octubre

  • Práctica 1: 15.30 a 16.30 horas.
  • Práctica 2: 19 a 20 horas.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas.
  • Clasificación 18 a 19 horas.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 17 horas.

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