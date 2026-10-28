¿Se pueden comer las cebollas cuando tienen brotes?

Cuando una cebolla desarrolla un brote, es probable que exista un porcentaje alto de humedad ambiental o en el lugar de almacenamiento. Las temperaturas cálidas también favorecen el desarrollo, así como la luz solar y el paso del tiempo.

Es sumamente normal que los vegetales comiencen a formar nuevos brotes una vez cosechados, ya que salen de su periodo de reposo, utilizan el agua, los nutrientes almacenados en el bulbo e inician un nuevo ciclo de crecimiento.

¿Es peligroso comer cebollas con brotes?

Las cebollas brotadas se pueden comer siempre y cuando el bulbo principal esté en buenas condiciones.

Si el alimento tiene un brote o varios brotes largos y verdes, pero el bulbo está firme, tiene olor normal, no hay moho, zonas podridas o blandas, se puede comer sin problemas. Incluso el brote es comestible.

Revisa el interior del bulbo para ver si el centro está seco y de color blanco. El brote tiene una textura fibrosa y un sabor amargo, pero se puede usar en ensaladas picado pequeño.

Si el bulbo está en buenas condiciones, las cebollas pueden comer sin problemas.

Pero, si las cebollas están muy blandas, marrones, viscosas y tienen mal olor, hay que descartarlas porque se están comenzando a pudrir.

Otros alimentos que desarrollan brotes por las mismas razones no siempre son seguros para el consumo. Por ejemplo, las papas, que generan solanina, una sustancia que puede ser tóxica.

Los brotes de soja o rabajos tampoco se deben consumir, porque el ambiente húmedo que necesitan para germinar favorece el crecimiento de bacterias peligrosas.

Cómo conservar las cebollas por más tiempo y sin brotes

Para que no aparezcan brotes en las cebollas, la clave está en saber cómo conservarlas.

Se tienen que guardar en un lugar seco, fresco, oscuro y bien ventilado. Puede ser una despensa o armario lejos del baño o la cocina.

Guarda las cebollas en un armario seco, oscuro y ventilado.

No laves las cebollas antes de guardarlas, porque pueden retener humedad y evitar la heladera. También se pueden guardar picadas y cocidas en el freezer.