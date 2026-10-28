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El homenaje del fútbol argentino tras la muerte de la madre de Lionel Scaloni

La Asociación del Fútbol Argentino rendirá un homenaje, en todas sus categorías, tras la muerte de la madre de Lionel Scaloni

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Scaloni viajó a Argentina tras la muerte de su madre.

Lionel Scaloni viajó a Argentina tras la muerte de su madre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un minuto de silencio en todos los estadios del país tras el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni. La mujer de 74 años perdió la vida en el hogar que compartía con su esposo Ángel, luego de sobrellevar a lo largo de cinco años un delicado cuadro de salud.

La medida fue ratificada por la Mesa Directiva mediante el boletín número 6966. El homenaje se llevará a cabo en la fecha 15 del Torneo Clausura y en el ascenso.

A los 74 a&ntilde;os muri&oacute; la madre de Lionel Scaloni.

A los 74 años murió la madre de Lionel Scaloni.

El homenaje de la AFA y el viaje de Scaloni

A través del comunicado oficial, la AFA expresó su "profundo pesar" por la partida de Eulalia y estableció el minuto de silencio "en su memoria y como muestra de respeto". Además, se dispuso el izamiento de banderas a media asta, con especial énfasis en las instalaciones del predio Lionel Messi.

"En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso", concluyó la entidad en el boletín.

Con esta imagen la cuenta de la Selecci&oacute;n argentina dio a conocer la noticia.

Con esta imagen la cuenta de la Selección argentina dio a conocer la noticia.

Al ser informado del deceso, el director técnico de la Selección argentina emprendió viaje desde España hacia Argentina para asistir al velorio, el cual se desarrollará de forma íntima.

Eulalia Marzetti atravesaba un cuadro grave de salud desde hacía varios años, motivo por el cual Scaloni había evaluado en distintas oportunidades dejar su cargo para acompañarla más tiempo.

Entre la gran cantidad de saludos que el DT de la Albiceleste recibió por intermedio de las redes sociales, uno de los que se destacó del resto fue el del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Gringo querido, todo un país te abraza a vos ya tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti".

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