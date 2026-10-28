El homenaje del fútbol argentino tras la muerte de la madre de Lionel Scaloni

"En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso", concluyó la entidad en el boletín.

Con esta imagen la cuenta de la Selección argentina dio a conocer la noticia.

Al ser informado del deceso, el director técnico de la Selección argentina emprendió viaje desde España hacia Argentina para asistir al velorio, el cual se desarrollará de forma íntima.

Eulalia Marzetti atravesaba un cuadro grave de salud desde hacía varios años, motivo por el cual Scaloni había evaluado en distintas oportunidades dejar su cargo para acompañarla más tiempo.

Entre la gran cantidad de saludos que el DT de la Albiceleste recibió por intermedio de las redes sociales, uno de los que se destacó del resto fue el del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Gringo querido, todo un país te abraza a vos ya tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti".