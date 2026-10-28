Una buena y una mala para River en la previa del Superclásico del domingo en La Bombonera

La principal incógnita que deberá resolver el cuerpo técnico es si Acuña recupera su lugar de forma directa o si, por el contrario, Ortega se mantiene en el lateral izquierdo mientras el campeón del mundo en Qatar 2022 se adelanta al mediocampo.

River visita al Xeneize en La Bombonera este domingo 1 de noviembre desde las 15:00, en un clásico que podría asegurar su futuro en los playoffs y acercarlo a la próxima Copa Libertadores.

En un buen momento desde los resultados en el ciclo de Leonardo Ponzio, con 6 triunfos en sus 8 partidos y de regreso en la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, River jugará un Superclásico cargado de condimentos.

Aníbal Moreno, la preocupación de Ponzio antes del Superclásico

La alternativa de poner a Acuña como volante gana fuerza debido a la situación física de Aníbal Moreno, cuya presencia en el clásico está en duda. El volante trabajó de manera diferenciada en el regreso a las prácticas tras haber dejado el campo prematuramente frente a Racing por una molestia en los gemelos y por dolores persistentes en la espalda a causa de una discopatía lumbar que lo mantuvo inactivo durante un mes y medio.

Silva sería el reemplazante de Moreno en el mediocampo.

El mediocampista de 27 años será evaluado día a día y, al descartarse una lesión muscular, su evolución marcará los tiempos. En caso de que Aníbal Moreno no logre recuperarse a tiempo, su reemplazante natural en la zona central de la cancha sería Lucas Silva.

Esta variante obligaría al cuerpo técnico a reestructurar el mediocampo para respaldar a un juvenil de 19 años que acumula menos de 10 partidos oficiales en Primera División.

Ante este escenario en la contención, Ponzio evalúa modificaciones adicionales en una zona media que venía consolidada con Tobías Andrada y Tomás Galván.

No se descarta que el propio Galván pierda su lugar en el equipo titular si el entrenador prioriza la inclusión de un futbolista con mayor recorrido, presencia física y experiencia para disputar un encuentro de máxima exigencia en condición de visitante.