Cómo les fue a River y Boca en los últimos diez Superclásicos

Con relación a las formaciones de los equipos de cara al partido del próximo domingo a las 15 en La Bombonera, en River las dudas son Marcos Acuña o Francisco Ortega y Aníbal Moreno o Lucas Silva.

El Millo formaría ante el equipo de la Ribera con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Ortega o Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.