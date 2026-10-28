Cómo les fue a River y Boca en los últimos diez Superclásicos
Se viene una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. Se medirá el próximo domingo desde las 15 en La Bombonera
Con relación a las formaciones de los equipos de cara al partido del próximo domingo a las 15 en La Bombonera, en River las dudas son Marcos Acuña o Francisco Ortega y Aníbal Moreno o Lucas Silva.
El Millo formaría ante el equipo de la Ribera con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Ortega o Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
En el caso de Boca, el Vasco Arruabarrena tiene más claro el once a pesar que se le vienen la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y la final de la Copa Sudamericana ante el Mineiro.
Boca formaría con: Álvaro Montero. Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel.Se viene el Superclásico y hay gran expectativa en el mundo futbolero.