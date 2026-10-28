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River es semifinalista de la Messi Cup Sub 16 donde Boca fue eliminado por el Ajax

River le ganó al Flamengo y es semifinalista de la Messi Cup el torneo internacional Sub 16 que se juega en Miami y tiene a Lionel Messi como su anfitrión.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
River está entre los 4 mejores de la Messi Cup.

River está entre los 4 mejores de la Messi Cup.

River le ganó 2 a 1 al Flamengo y es semifinalista de la Messi Cup el torneo internacional Sub 16 que se juega en las instalaciones del Inter Miami y tiene a Lionel Messi como su anfitrión.

El conjunto de Núñez, campeón defensor, dio vuelta el partido ante los cariocas con goles de Burgueño e Ibarra y jugará este sábado 31 de octubre ante el Atlético de Madrid que superó en cuartos por 3 a 1 al Barcelona.

La semifinal entre Millonarios y Colchoneros será el sábado a las 15 hora local y luego el otro finalista se definirá entre Palmeiras y Ajax de Holanda, vencedores en cuartos de final de Benfica (6-3) y Boca (2-1), respectivamente.

Pese al gol de Di Risio los xeneizes deberán conformarse con jugar semifinales por el 5to puesto este viernes 30 frente a Benfica y previamente será el cruce entre Flamengo y Barcelona.

Para el sábado 31 también quedarán las semifinales de plata en las que jugarán Chelsea vs. Newell's Old Boys y Arsenal vs. UE Cornellá de España que sorprendió al vencer al Inter de Milán (2-1).

Todos los partidos se pueden ver en vivo por ESPN y Disney Plus o por el canal de youtube del torneo.

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