River es semifinalista de la Messi Cup Sub 16 donde Boca fue eliminado por el Ajax

El conjunto de Núñez, campeón defensor, dio vuelta el partido ante los cariocas con goles de Burgueño e Ibarra y jugará este sábado 31 de octubre ante el Atlético de Madrid que superó en cuartos por 3 a 1 al Barcelona.

La semifinal entre Millonarios y Colchoneros será el sábado a las 15 hora local y luego el otro finalista se definirá entre Palmeiras y Ajax de Holanda, vencedores en cuartos de final de Benfica (6-3) y Boca (2-1), respectivamente.