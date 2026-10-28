Godoy Cruz, por el sueño de ser primero: qué necesita y cómo será la venta de entradas

Caso contrario, se quedará en el segundo puesto de la Zona A del torneo de la Primera Nacional y jugará ante el octavo de la Zona B (hoy en día es Colegiales).

En la previa de una definición que promete ser apasionante Ricardo Pancaldo, el DT de Acassuso, alzó la voz e ilusionó al pueblo tombino con bajar a Ferro: “Si me tengo que ir, tiene que ser con dignidad. Hay que ganarle a Ferro”.

Venta y canje de entrada para los hinchas de Godoy Cruz

Por intermedio de sus canales oficiales de comunicación, Godoy Cruz informó que el canje y la compra de adicionales se realizan a través de bodegueros.ar.

Todos los socios con cuota al día deben seleccionar obligatoriamente su sector para poder ingresar al estadio. También deben hacerlo los menores de 7 años: Pleno Infantil y Bodeguero Menor. Quienes tengan abono del torneo no deben realizar este procedimiento.

A su vez, la institución resaltó que los socios Bodegueros y Plenos podrán comprar, a través de la app, una entrada para un acompañante en el mismo sector.