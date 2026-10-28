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Godoy Cruz, por el sueño de ser primero: qué necesita y cómo será la venta de entradas

En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz buscará trepar a lo más alto de la tabla. Qué necesita para ser primero y cómo será la venta de entradas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Godoy Cruz, ante su gente, buscará el pase a la final del torneo.

Godoy Cruz, ante su gente, buscará el pase a la final del torneo.

Godoy Cruz se prepara para un partido clave. El sábado, desde las 15, recibirá a Almirante Brown en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba se encuentra ante la posibilidad de alcanzar la cima de la tabla en la última fecha y clasificarse, de esta manera, a la final por el primer ascenso.

Para que esto suceda el Expreso no solo deberá sumar de a tres, sino que tendrá que seguir de cerca lo que suceda en el partido entre Acassuso y Ferro (jugarán el mismo día y en el mismo horario).

El s&aacute;bado, en el Gambarte, Godoy Cruz recibir&aacute; a Almirante Brown.

El sábado, en el Gambarte, Godoy Cruz recibirá a Almirante Brown.

Para poder quedarse con el primer puesto en la última fecha, Godoy Cruz tendrá que ganarle a Almirante Brown y esperar que el Verde pierda o empate en su mano a mano ante el Quemero.

Caso contrario, se quedará en el segundo puesto de la Zona A del torneo de la Primera Nacional y jugará ante el octavo de la Zona B (hoy en día es Colegiales).

En la previa de una definición que promete ser apasionante Ricardo Pancaldo, el DT de Acassuso, alzó la voz e ilusionó al pueblo tombino con bajar a Ferro: “Si me tengo que ir, tiene que ser con dignidad. Hay que ganarle a Ferro”.

Venta y canje de entrada para los hinchas de Godoy Cruz

Por intermedio de sus canales oficiales de comunicación, Godoy Cruz informó que el canje y la compra de adicionales se realizan a través de bodegueros.ar.

Todos los socios con cuota al día deben seleccionar obligatoriamente su sector para poder ingresar al estadio. También deben hacerlo los menores de 7 años: Pleno Infantil y Bodeguero Menor. Quienes tengan abono del torneo no deben realizar este procedimiento.

A su vez, la institución resaltó que los socios Bodegueros y Plenos podrán comprar, a través de la app, una entrada para un acompañante en el mismo sector.

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