Cristiano Ronaldo superó a Messi en la polémica votación del Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo ganó la polémica votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos, oficializado por la revista France Football para todos los que hayan ganado el premio en más de una ocasión, por su rendimiento en la temporada 2008.
Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi en la polémica votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos, oficializado por la revista France Football
Cristiano Ronaldo ganó la polémica votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos, oficializado por la revista France Football para todos los que hayan ganado el premio en más de una ocasión, por su rendimiento en la temporada 2008.
La condecoración se trataba de una votación para el público, en la que cada voto tenía el valor de un euro (había que pagar), y no permitía elegir al mejor jugador de la lista, sino a la temporada más destacada que terminó en la obtención del premio al mejor jugador del año.
Aunque luego France Football confirmó que el lauro no tendrá un trofeo oficial y quedará como una votación, la campaña de 2008 de Cristiano Ronaldo en el Manchester United quedó en el primer puesto, por delante del 2012 de Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo pudo sostener el dominio que tuvo desde el principio de la votación y fue elegido por la gente como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos.
El portugués se quedó con el primer puesto, mientras que llamativamente la campaña en la que Messi convirtió 91 goles, en 2012, fue elegida en el segundo lugar.
Además, siete de los ocho balones de oro de Messi y los cinco de CR7, actual delantero del Al-Nassr, ocupan los 12 primeros puestos en la elección: para la aparición de un jugador ajeno a ellos dos hay que bajar hasta el 13er escalón del listado, con el año 2002 del brasileño Ronaldo Nazario, campeón del Mundial de Corea-Japón.
En aquella temporada que le hizo ganar el premio, la 2007/08, Cristiano Ronaldo había convertido 42 goles y repartido 7 asistencias en 49 encuentros, además de alzar la Premier League, Champions League y el Mundial de Clubes, siendo goleador de la Premier y de la Champions.