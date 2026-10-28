Cristiano Ronaldo superó a Messi en la polémica votación del Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo pudo sostener el dominio que tuvo desde el principio de la votación y fue elegido por la gente como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Messi 2012 quedó segundo.

El portugués se quedó con el primer puesto, mientras que llamativamente la campaña en la que Messi convirtió 91 goles, en 2012, fue elegida en el segundo lugar.

Dominio de Ronaldo y Messi en la votación

Además, siete de los ocho balones de oro de Messi y los cinco de CR7, actual delantero del Al-Nassr, ocupan los 12 primeros puestos en la elección: para la aparición de un jugador ajeno a ellos dos hay que bajar hasta el 13er escalón del listado, con el año 2002 del brasileño Ronaldo Nazario, campeón del Mundial de Corea-Japón.

En aquella temporada que le hizo ganar el premio, la 2007/08, Cristiano Ronaldo había convertido 42 goles y repartido 7 asistencias en 49 encuentros, además de alzar la Premier League, Champions League y el Mundial de Clubes, siendo goleador de la Premier y de la Champions.